Undercover journaliste krijgt binnen 30 minuten online aanzoek van IS-strijder

Een Britse undercover verslaggeefster heeft aangetoond hoe strijders van de Islamitische Staat vrouwen ronselen via social media. Binnen een half uur had ze al een huwelijksaanzoek.

De journaliste creëerde een nepprofiel en sloot zich als de 25-jarige 'Zahra' aan bij een aantal social media-groepen die gelieerd zijn aan de IS. Direct werd ze benaderd door meerdere mannen, met allemaal hetzelfde doel. Eén van de mannen, die zichzelf Mario noemde, vroeg 'Zahra' na nog geen half uur praten, zonder haar gezien te hebben, al ten huwelijk.

"Ook al zat ik kilometers verderop en had ik een burka aan, het was doodeng. Ik keek recht in de ogen van een terrorist die lid is van een organisatie die bekendstaat om het onthoofden van mensen, het verkrachten van vrouwen en het doden van kinderen", zegt ze tegen BBC.

In de video zegt Mario tegen de verslaggeefster dat ze alleen een plaats, datum en tijd hoeft te noemen om opgehaald te worden door een van zijn IS-broeders. In het gesprek komt ze erachter dat Mario oorspronkelijk uit Duitsland komt en beschikt over Italiaanse roots. "Toen ik zei dat ik me bij de IS wilde aansluiten, legde hij uit dat het allemaal niet zo moeilijk was, zo lang ik maar naar Turkije kon vliegen."

Professor Katherine Brown van de Universiteit van Birmingham vertelt dat dit de manier is waarop de IS momenteel de meeste mensen werft. "Extremeistische groeperingen hebben met social media een veel groter bereik dan een aantal jaar geleden. Het is een goedkope manier van communicatie en mensen van over de hele wereld kunnen worden bereikt. We zien dan ook een groot aantal publicaties in verschillende talen en stijlen, gericht op specifieke doelgroepen", zegt ze tegen BBC.

Naar schatting heeft alleen de Islamitische Staat al 50.000 Twitteraccounts en lopen er rond de 120 campagnes om mensen uit westerse landen te werven.

(De verslaggeefster heeft een burka aan, zoals in de video is te zien. De vrouw op de bovenstaande foto is een model voor een stockfotowebsite.)