Prem en Powned afgebrand tijdens eerste radiouitzending Zwarte Prietpraat

Prem Radhakishun had afgelopen nacht op Radio 1 de eerste uitzending van zijn nieuwe radioprogramma Zwarte Prietpraat, in de zendtijd van PowNed. Ging direct fout. Of goed. Maar net hoe je het interpreteert. Hoe dan ook: zijn eerste show, vol geraas over belastingcenten, werd hem niet in dank afgenomen. Maar leverde Powned wel weer eens publiciteit op.

"Ik krijg 1375 euro voor twee uren uit mijn nek kletsen. Zo doen we dat bij PowNed. Mijn missie is de zakkenvullers van belastinggeld en dit rotte systeem op te blazen", zei Prem in het programma, waar luisteraars aan het woord kunnen komen door te bellen. Die boodschap, zo weinig mogelijk luisteraars bereiken, was de rode draad van de eerste uitzending, die ons inziens nog niet eens zo slecht was.

PowNed-baas Dominique Weesie had een wat minder positieve kijk op de uitzending. Hij belde tijdens de show live in om Prem met een strenge rede op zijn plek te zetten. "Het is heel slecht wat je nu doet." Weesie liet vandaag overigens weten achter Prem te staan. "Als hij iedere maandag zoveel publiciteit weet te genereren, voldoet hij ruimschoots aan de eisen die wij aan hem stellen. Wat hij zegt is zijn mening, niet ons beleid. Maar hij mag zeggen wat hij wil, aldus de omroepbaas tegen De Telegraaf.

De volledige uitzending kun je hier terugluisteren

Erik de Vlieger

Erik de Vlieger, de vorige presentator van het nachtprogramma, kwam ook aan het woord in de nieuwe show van Prem. Hij liet direct maar even weten dat heel PowNed een belachelijke rotzooi is.

Beste Prem. Kunnen @SvensTweet en ik gezamenlijk live inbellen? Lizzy heeft onze nummers #Zwartepietpraat — Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) 24 januari 2016

Nog even geduld mensen dan zagen @SvensTweet en ik Dominique Weesie tot boven ze knieën af. #Zwartepietpraat #opvliegersop1 — Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) 24 januari 2016

Zo dan weten jullie hoe @SvensTweet en ik naar jullie als luisteraar keken. Laat het een les zijn voor @PowNed en @NPORadio1 #opvliegersop1 — Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) 25 januari 2016

Jan Roos

Ook op twitter kreeg Prem enkele positieve reacties, maar vooral bakken stront over zich heen. Iets waar hij zelf niet wakker om zal liggen, integendeel vermoeden we zelfs. Onder anderen PowNed-verslaggever Jan Roos vond Prem kut.

5 jaar keihard gewekt aan Echte Jannen, @EWdeVlieger nam het stokje over en nu mag Prem alles slopen. Zo rolt PowNed, alles moet stuk. — Jan Roos (@LavieJanRoos) 25 januari 2016