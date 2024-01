Achter de centimeters diepe wonden van Leonardo DiCaprio

In de The Revenant kruipt Leonardo DiCaprio in de huid van Hugh Glass, een pelsjager die zich in het jaar 1823 aansluit bij de Rocky Mountain Fur Company. Wanneer Glass zich tijdens een jachtexpeditie op een dag van de groep afscheidt en op verkenning gaat, wordt hij aangevallen door een grizzlybeer. Het grootste gedeelte van de film loopt hij rond met centimeters diepe sneeën.

De grote man achter de eng realistische wonden is Duncan Jarman, een van de meest gewilde 'make-up artists' van Hollywood. "Dag in dag uit was ik vijf uren lang bezig met Leonardo", zegt hij tegen Zero Magazine. De eisen waren dan ook hoog: regisseur Alejandro González Iñárritu vroeg om wonden die konden bloeden, dichtgenaaid konden worden en gedurende de film langzaam herstelden of juist ontstaken.

Lees ook: #ExplainAFilmPlotBadly laat je anders naar films kijken

Jarman kwam onder meer met het idee om buisjes met nepbloed te implementeren in een op maat gemaakte borststuk, waardoor je in de film zo de ribbenkast van Glass in kunt kijken. Om zijn nek droeg Leonardo DiCaprio een siliconen apparaat dat ervoor zorgde dat het bloed schuimde waar nodig. Gemalen amandelen, zonnebloempitten en lijnzaad hebben bijgedragen aan het ontstaan van de korsten.

(lees verder onder de foto)

???? #revenant #duncanjarman #specialfx #inspo #givethemtheoscar Een foto die is geplaatst door Stephanie Lita ? (@steph_fierce) op 18 Jan 2016 om 6:06 PST

Research

Om de wonden ook op geschiedkundig vlak zo echt mogelijk te laten lijken, heeft Jarman uitgebreid research gepleegd naar de historische informatie over de wonden van Glass. "Het verhaal is op de waarheid gebaseerd, dus ik wilde ook de wonden zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid houden. In het onderzoek ging veel tijd zitten." Niet voor niets is Jarman dus genomineerd voor een Oscar in de categorie 'Make-up and Hairstyling'.

The Revenant is in totaal genomineerd voor twaalf Oscars. Leonardo DiCaprio maakt voor de vijfde keer kans op de Oscar voor 'Beste Mannelijke Hoofdrol', die hij nog nooit gewonnen heeft. Eerder deze maand won DiCaprio wel al een Golden Globe voor zijn rol als Hugh Glass. De uitreiking van de Oscars vinden op 28 februari plaats in Hollywood, Los Angeles.