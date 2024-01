Winnaar en verliezer van de dag: Leonardo DiCaprio vs. Nurten Albayrak

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Leonardo DiCaprio

De nominaties voor de Oscars 2016 zijn donderdag in Los Angeles bekendgemaakt. The Revenant heeft de meeste nominaties binnengehaald. De film maakt in totaal kans op twaalf gouden beeldjes. Leonardo Dicaprio maakt wederom kans op een Oscar voor beste mannelijke hoofdrol. Zou het hem nu dan eindelijk een keer lukken?

Verliezer van de dag: Nurten Albayrak

Tegen voormalig COA-bestuurder Nurten Albayrak is een taakstraf geëist. https://t.co/Wv2gGIj5nM pic.twitter.com/N084AatcTi — Het Parool (@parool) 14 januari 2016

Het OM heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen voormalig COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.