Winnaar en verliezer van de dag: Kim Feenstra vs. Enise B. ('Bonnie')

Winnaar: Kim Feenstra

Na de erotische video van Kim Feenstra en Geraldine Kemper en het interview met Feenstra in het blad Linda, krijgt het biseksuele model berichten van vrouwen die dankzij dat interview "uit de kast durven komen". "Ik krijg veel berichtjes van vrouwen die nu eerlijk willen zijn over hun geaardheid", aldus de 30-jarige Feenstra tegen Lindanieuws. Heeft die topvideo ook nog maatschappelijk nut.

Verliezer van de dag: Enise B.

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag twaalf jaar cel geëist tegen Enise B., die samen met haar vriend Antonio van der P. in februari 2014 rovend door Nederland trok. Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt de zaak in hoger beroep. B. bekent bijna alle feiten die haar worden verweten, alleen de vermeende poging tot doodslag op een vrouw in Meppel spreekt zij tegen. Het stel stond destijds bekend als Bonnie en Clyde.