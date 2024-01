Video: voortvluchtige Brit in Amsterdam opgepakt tijdens opnamen BBC

In Amsterdam is vanmiddag een voortvluchtige Brit (41) opgepakt tijdens opnamen van de BBC. De Britse omroep is bezig met een documentaire over criminele Britten die zich schuil houden in Amsterdam.

De man liep tegen de lamp terwijl er omgevingsbeelden van de Nieuwezijds Voorburgwal werden gemaakt. Een agent in burger, die door de documentairemakers werd geïnterviewd, herkende de man, die samen met nog twee Britten op straat liep. Samen met een vrouwelijke collega en ingeseinde collega-agenten volgden ze het drietal. Toen de Britten in een parkeergarage in hun auto stapten en weg wilden rijden, greep de politie in. Een toevallig aanwezige cameraman filmde de aanhouding.

Na een snel uitgevoerd onderzoek bleek dat de man een bekende Britse crimineel is, die gezocht werd voor handel in onder meer verdovende middelen. Hij zit op dit moment vast op een politiebureau en wordt overgedragen aan een officier van justitie. Groot-Brittannië blijkt tegen de opgepakte Brit een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd te hebben, meldt RoyalPress Amsterdam.

https://www.youtube.com/watch?v=QYsi3v0h_fI