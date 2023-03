Thierry Baudet reageert op anti-zonnebrandcrèmevideo 

Eind januari was Baudet op Curaçao te vinden om daar campagne te voeren voor de komende verkiezingen. Curaçao is een plek waar de zon volop schijnt en waar insmeren een must is. In een grappig bedoeld filmpje op Instagram deelde Thierry echter dat je je niet moet insmeren met zonnebrandcrème. Binnen no time verschenen er artikelen bij Geenstijl, Powned en Metro dat Baudet anti-zonnebrandcrème is. Dat media zoiets meteen uitwerken, is iets wat de FVD-leider niet kan begrijpen. “Dat is iets waar ik nog altijd niet aan kan wennen. Dat doen alsof men niet begrijpt wat een geintje is als ze denken dat ze jou daarmee kunnen beschadigen. Het stuit mij zó tegen de borst dat ik het ook niet wíl begrijpen.”

Dat Baudet anti-zonnebrandcrème is, is bovendien een groot misverstand. “Het is zó overduidelijk dat ik dat met een knipoog zeg: 'Jongens, niet doen, hè?' Maar als je de felle tropische zon op je lijf hebt terwijl je net uit een winters land komt, tuurlijk, dan moet je goed voor jezelf zorgen, dat is logisch, dus heb ik ook zonnebrandcrème gebruikt nadat ik in eerste instantie verbrandde. Kijk, ik leef zo, met af en toe een geintje, een plaagstootje, een overdrijving, een understatement, dat zijn voor mij volstrekt normale omgangsvormen. Als je dat uit het leven snijdt, dan hou je heel weinig leukigheid over.’

Grappenmaker

Bij velen heeft het idee postgevat dat Baudet knettergek is. Zou het daarom kunnen dat hoe gekker iets is wat Baudet zegt, mensen denken dat hij het wel zal menen? “Misschien”, reageert Baudet hierop. "Maar ik blijf in ieder geval gewoon stug en koppig de levensgenieter en de speelse persoon die ik graag wil zijn. Dat is ook een tegengif tegen die zure linkse regen, haha.”

