Bij de koffie: eerste marathon op natuurijs, Hans Teeuwen weer het theater in en meer...

Eerste marathon op natuurijs

De vraag is niet of er een marathon op natuurijs komt, maar waar hij gereden wordt. De KNSB, die er vandaag al erg vroeg bij was, beslist deze morgen of de primeur naar Noordlaren of naar Haaksbergen gaat. Lees verder.

Hans Teeuwen weer het theater in

Cabaretier Hans Teeuwen keert terug naar het theater. Hij staat komend seizoen voor het eerst in vijf jaar op het podium met een nieuwe cabaretvoorstelling: Echte Rancune. Lees verder.

Blatter krijgt gewoon nog salaris

Sepp Blatter mag dan voor acht jaar geschorst zijn, hij ontvangt nog steeds zijn salaris als FIFA-president. Dat zei een woordvoerder van de FIFA maandagavond (plaatselijke tijd) tegen persbureau Reuters. Lees verder.

Vluchtelingen verlaten Nederland vrijwillig

Steeds meer vluchtelingen raken ontmoedigd door de Nederlandse asielprocedure en vertrekken vrijwillig uit Nederland. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), de ngo die migranten helpt bij vrijwillige terugkeer. Lees verder.