Winnaar en verliezer van de dag: Jitse Akse vs. Badr Hari

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Jitse Akse

Ik heb de petitie getekend! Teken ook! Jitse Akse is een held, géén crimineel. Teken hier: https://t.co/9EkLaqeTGI pic.twitter.com/I3Lz4BYQ0u — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 16 januari 2016

Duizenden mensen hebben op internet hun steun betuigd aan Jitse Akse, de Nederlandse oud-militair die is opgepakt omdat hij in Syrië IS-strijders zou hebben gedood. Een online petitie is door meer dan 50.000 mensen getekend. Op Facebook-pagina 'Justice for Jitse' staat de teller op ruim 21.000 likes.

Verliezer van de dag: Badr Hari

Real Madrid verbiedt Ronaldo om af te spreken met Badr Hari https://t.co/C6H8cmJodW pic.twitter.com/0o2Mge5aB6 via @prive_nl — Ron Blom (@ronblom4) 18 januari 2016

Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, wil een einde maken aan de vele afspraakjes tussen boezemvrienden Badr Hari en Cristiano Ronaldo. De voorzitter van de Spaanse club his klaar met Ronaldo's wekelijkse tripjes naar Marokko. Volgens Het Laatste Nieuws vreest Pérez dat de vele vlieguren van slechte invloed zijn op Ronaldo's prestaties op het veld. Ook denkt Pérez dat het contact met de kickbokser niet gunstig is voor Ronaldo's reputatie.