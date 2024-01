Trailer nieuwe serie The Path; het blijft moeilijk Aaron Paul los te zien van Jesse Pinkman

De vergelijking met Daniel Radcliffe en Harry Potter is wat overdreven, maar het blijft moeilijk om Aaron Paul los te zien van de aan crystal meth verslaafde Jesse Pinkman uit Breaking Bad, yo. Bij bijvoorbeeld Bryan Cranston (Walter White), die voor zijn rol in Trumbo genomineerd is voor een Oscar, is dat effect veel minder aanwezig.

In The Path, een nieuwe serie van streamingdienst Hulu, gaan we het hoe dan ook toch proberen. Al weten we niet echt wat we van de eerste beelden moeten vinden. Het komt eerst allemaal wat saai en melodramatisch over, leuk voor onze moeder. Maar de sfeer in de serie lijkt toch echt wel om te slaan in iets mysterieus en grimmigs.

Lees ook: Oude bekende uit Breaking Bad terug in Better Call Saul (seizoen 2)

Het verhaal is in ieder geval origineel. The Path gaat over een gezin dat is betrokken bij een sekte en tegen dingen aanloopt als religie, relaties en andere zaken. Ook de cast - met onder anderen Aaron Paul (Breaking Bad), Michelle Monaghan (True Detective) en Hugh Dancy (Hannibal) - is veelbelovend. Wat zeuren we dan? Inderdaad, we gaan sowieso de eerste aflevering kijken.

Jessica Goldberg schrijft en produceert de serie, in samenwerking met Jason Katims en Michelle Lee. The Path wordt vanaf 30 januari uitgezonden.

https://www.youtube.com/watch?v=WgtCSfOED6w