13 x dom, lomp en vastgezet

Moord, een bankoverval, fraude; allemaal prima aanleidingen voor een arrestatie. Maar het bespotten van een worst? Het boos maken van goden? Een knalfeest willen maken van je trouwdag? Nieuwe Revu zocht en vond ’s werelds domste arrestanten en hun onvergetelijke verhalen.

De Lama en de lamastralen

Wie? De Vijf van BordeauxWaar? FrankrijkWanneer? 2013

Vijf beschonken Fransozen liepen na een avondje stappen langs een circus. Ze braken in en namen, behalve een knuffelleeuw en een trombone, ook Serge de lama mee. Die vond het fantastisch om eindelijk iets meer van de stad te zien dan de circusring. Ook het ritje met de nachttram was een groot feest, totdat de conducteur roet in het eten gooide. Hij begeleidde de lama naar buiten en bond hem vast aan een lantaarnpaal. Diens ontvoerders namen de benen, maar werden niet veel later door de politie in de kraag gevat. Hoewel aanvankelijk laaiend, draaide circusdirecteur John Beautour om als een blad aan een boom toen de foto’s van het tramritje viral gingen en van Serge een Facebookberoemdheid maakten. Zijn circustent puilde de dagen erna uit van de lamaliefhebbers en Beautour besloot de aanklacht te laten vallen.

De paardenfluisteraar

Wie? Michael Smith Waar? Kirgizië Wanneer? 2015

De Schot Michael Smith werkt in de Kumtor-goudmijn in Kirgizië. Beter gezegd: werkte. Op oudjaarsdag plaatste hij op Facebook een foto van zijn collega’s die in de rij stonden voor chuchuks, worsten gemaakt van paardenvlees. Smith dacht lollig te zijn en vergeleek de worst met een paardelul. Niet slim, de Kirgiezen zijn een trots volk en aangezien ze van oudsher nomaden zijn, ligt de edele viervoeter hen na aan het hart. Smiths beledigde collega’s legden direct het werk neer en de Schot zelf werd gearresteerd wegens racisme en het aanzetten tot haat. Daarvoor kun je in de voormalige Sovjet-republiek vijf jaar de bak indraaien. Het viel mee, hij is slechts het land uitgezet.

Boyz in Al-Hoodwa

Wie? Shezanne Cassim Waar? Dubai Wanneer? 2014

Cassim uit Woodbury, Minnesota emigreerde tien jaar geleden naar Dubai om er te gaan werken voor PriceWaterhouseCoopers. Dat ging heel lang heel goed, totdat de Amerikaan samen met nog een paar expats besloot om een filmpje te uploaden op YouTube. In hun door Saturday Night Live geïnspireerde mockumentary nemen ze zogenaamde Satwa G’s op de hak: de steenrijke pubers van Dubai die zich ondanks hun exclusieve bolides en villa’s met zwembaden ontzettend gangster voelen. Het onschuldige filmpje schoot bij de rechterlijke macht in het verkeerde keelgat. Zij vonden dat de Amerikaan de goede naam en eer van het Arabisch emiraat in het buitenland had aangetast en veroordeelden hem tot een jaar cel.

A spot of bother

Wie? 14 vliegtuigspotters Waar? Griekenland Wanneer? 2001

Lekker hobbyen onder de Griekse zon. Daar keken twaalf Britse en twee Nederlandse vliegtuigspotters enorm naar uit toen ze een achtdaagse trip naar Griekenland boekten. Een van de plekken die de spotters aandeden, was een militaire vliegbasis in de buurt van Kalamata. Daar ging het helemaal fout. Terwijl de Britten achter het hek driftig nummers van vliegtuigen in hun notitieblokjes krabbelden, rook officier Nektarios Samaras onraad. Hij beschouwde de volgepende boekjes als een bedreiging voor de nationale veiligheid. De groep werd ter plekke gearresteerd op verdenking van spionage. Zelfs de vrouw van de man die de trip had georganiseerd, werd opgepakt. Terwijl zij op het moment van de arrestatie in het minibusje op de camera’s paste en verdiept was in een kruiswoordpuzzel. Overtuigd dat ze geen kwaad in de zin hadden, sprak de Griekse rechter de spotters uiteindelijk vrij.

De Taliban die niet denken kan

Wie? Mohammad Ashan Waar? Afghanistan Wanneer? 2012

Het lukte Amerikaanse troepen maar niet om Taliban-commandant Mohammad Ashan zelf op te sporen, dus schakelden ze de hulp in van de bevolking van het Sar Howza-district. Een beloning van honderd dollar voor wie zijn verblijfplaats wist, stond er op de talloze posters die in de dorpen waren opgeplakt. En wie wist beter waar Mohammad Ashan verbleef dan Mohammad Ashan zelf? Hij liep naar een politiecheckpoint, wees naar zijn gezicht op de poster en vroeg of hij zijn honderd dollar mocht hebben. De stomverbaasde agenten riepen de Amerikanen erbij. ‘Ben jij dit?’ vroegen ze, wijzend op de poster. ‘Ja, ja dat ben ik!’ riep Ashan enthousiast. ‘Krijg ik nu mijn beloning?’ Een biometrische scan bewees vervolgens dubbel en dwars dat deze imbeciel inderdaad was wie hij beweerde te zijn.

Tekst: Danny Koks

