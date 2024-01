Imam opent moskee voor zwerfkatten

Mannen met bomvesten zijn geen moslims, imams die zich bekommeren om zwerfkatten wel. Juist, Mustafa Efe is een moslim. Eentje naar ons hart.

De imam heeft in Istanbul de deuren van zijn moskee geopend voor zwerfkatten, waarvan er nogal wat rondlopen in de Turkse stad. Hij wil ze naar eigen zeggen een veilig en warm thuis bieden, vooral tijdens de koude winterdagen. Maar ook daarna houdt hij de deuren open voor zwerfdieren.

Een van de zwerfkatten die gretig gebruik maken van hun nieuwe thuis, draagt in de moskee zelfs zorg voor haar kittens, die in het gebedshuis zijn geboren. "Katten vinden hier het hart van mededogen en barmhartigheid", aldus de imam op zijn Facebookpagina. Oké, overdrijven is natuurlijk ook een vak, maar dat neemt niet weg dat we onze hoed afnemen voor deze dierenvriend.

Foto's

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="26475,26477,26479,26481,26483,26485,26487,26489,26473"]