Na wielrennen, atletiek en voetbal kunnen we ook tennis afschrijven als serieus te nemen sport

Wielrennen nemen we al jaren niet meer serieus wegens doping, atletiek sinds kort om dezelfde reden ook niet meer, voetbal is een sport die in handen is van oligarchen en wordt bestuurd door een corrupt orgaan en nu blijkt tennis, het chique tennis, ook totaal verdorven te zijn.

Vanochtend werd uit geheime documenten, in handen van Buzzfeed News en de BBC, duidelijk dat er al jaren lang op grote schaal matchfixing plaatsvindt op het hoogste tennisniveau. Ook op toernooien als Wimbledon en Australian Open. Spelers krijgen betaald om te verliezen, zodat er enorm kan worden verdiend met gokken. Zestien tennissers die de afgelopen tien jaar in de top 50 hebben gestaan, zijn verdacht.

Fixen tenniswedstrijd is peanuts vergeleken met voetbal. Eén speler omkopen volstaat, minder (kritische) fans, geen verraad teamgenoten. — Willem Feenstra (@WillemFeenstra) 17 januari 2016

Djokovic

Novak Djokovic erkent dat er sprake is van misstanden in de sport. In een reactie op het nieuws van vanochtend, vertelde de Servische nummer 1 van de wereld in 2007 zelf eens benaderd te zijn om een wedstrijd te verliezen, tijdens een toernooi in Sint-Petersburg.

"Uiteraard wezen we het verzoek direct van de hand. Ik wist er niet eens van, de man die me probeerde te spreken heeft mij niet direct gezien", zei hij tegen een sportverslaggever van de Volkskrant.

Nadeel voor de tennisfixers: om te verdienen wat voetbalfixers krijgen met één wedstrijd, moeten zo'n tien wedstrijden worden 'gekocht'. — Willem Feenstra (@WillemFeenstra) 17 januari 2016

Wegwuivende Nederlanders

Vanuit Nederland worden de geruchten weggewuifd. "Er wordt heel erg streng gecontroleerd en ik geloof hier niks van. De tennissport is heel goed bezig, de integriteit is hoog. De BBC is één van de meest gerespecteerde news agencies, maar ik kies toch de kant van de ATP", aldus Richard Krajicek tegen het ANP.

Robin Haase, de huidige nummer 65 van de wereld die zelf ook eens benaderd is om een wedstrijd te verliezen, tegen hetzelfde persbureau: "Met de verdachtmakingen kan ik nog weinig. Er zijn helemaal geen bewijzen. Ik kan ook zeggen dat ik met koningin Máxima heb gedatet. Iedereen kan dingen roepen." Hmmm, verdacht? Zou stiekem wel een keer leuk zijn, een brave Nederlander die bij een dergelijke misstand is betrokken.

Schaatsen

Hoe dan ook: waar rook is, is vuur. Net als bij de dopingschandalen in het wielrennen en de atletiek en de corruptie in het voetbal zal het ontkennen nog wel even duren. En bovendien zijn tennissers die bewust een partij beïnvloeden er nauwelijks uit te pikken. Een bal in het net slaan valt nou eenmaal minder op dan een eigen goal.

Feit is dat we vanaf vandaag niet meer een potje tennis kunnen kijken, zonder in ons achterhoofd te hebben dat iemand misschien wel met opzet aan het verliezen is. Gelukkig hebben we het 'zuivere' schaatsen nog, al is dat de eerst volgende sport waarin een beerput wordt opengetrokken, vrezen we zo.