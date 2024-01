Bij de koffie: China naar de 'dark side', Trump valt Cruz aan op afkomst en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Drie arrestaties in Jakarta

Indonesia police arrest three ISIL suspects after Thursday's attacks in Jakarta https://t.co/ZK0Q7spxYY pic.twitter.com/6Gix86UOOc — AJE News (@AJENews) 15 januari 2016

De politie in Indonesië heeft drie mensen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Jakarta donderdag. De mannen zijn gearresteerd tijdens een inval in hun huizen meldt de lokale zender MetroTV op gezag van de politie. Lees verder.

Sneeuw en windstoten in Nederland

De strooi- en schuifploegen rukken uit om de snelwegen vóór de ochtendspits weer sneeuwvrij te maken #gladheid pic.twitter.com/kPa829PRbs — VID (@vid) 14 januari 2016

Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen in het noorden van het land en in het zuiden van Limburg door sneeuwval. Er is al volop gestrooid. Tijdens de ochtendspits is er wat minder neerslag, maar het weerinstituut verwacht in de loop van vrijdag opnieuw flinke winterse buien.

Trump valt rivaal aan op nationaliteit

Trump, Cruz exchange barbs over Cruz's Canadian birth in Republican debate https://t.co/Hu4RPm8itK pic.twitter.com/BigBv9W9xK — Reuters Politics (@ReutersPolitics) 15 januari 2016

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft in een debat van de Republikeinen zijn rivaal Ted Cruz hard aangevallen over diens geboorte in Canada. Volgens Trump roept dat vragen op over de verkiesbaarheid van Cruz, omdat volgens de grondwet de president in de Verenigde Staten moet zijn geboren. Lees verder.

China naar de 'dark side of the moon'

China plans to land first probe on dark side of the Moon, which cannot be seen from Earth. https://t.co/Q7MuM70Yo3 pic.twitter.com/nHHEOdSeRy — TODAY (@TODAYonline) 15 januari 2016

China is van plan een ruimtesonde naar de achterkant van de maan te sturen. De staatsruimtevaartorganisatie SASTIND heeft afgelopen nacht bekendgemaakt dat in 2018 ruimtesonde Chang'e-4 de ruimte in wordt geschoten.

De achterkant van de maan is nooit zichtbaar vanaf de aarde vanwege zwaartekrachten. Ook is die kant van de maan nog nooit uitgebreid onderzocht, meldde persbureau Xinhua. De Chinese missie zou de eerste zijn in de geschiedenis. Lees verder.