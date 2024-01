Afgelopen jaar vierde Dione de Graaff (46) haar vierde lustrum als Studio Sport-presentator. En komende sportzomer gaat ze samen met Herman van der Zandt De Avondetappe nieuw leven inblazen. Of toch niet helemaal, benadrukt ze, want ‘uitgesproken persoonlijkheid’ Mart Smeets is ‘onvervangbaar’.

De gebeden van tv-regisseur en mediacriticus Bert van der Veer zijn verhoord. Tijdens de komende Tour de France haalt de NOS de in 2014 gesneuvelde latenightshow De Avondetappe weer van stal. Met als vast presentatieduo Herman van der Zandt en jij. Gefeliciteerd! Zeker nu al zin in?

‘Absoluut. Ik kijk er nu al naar uit om weer naar Frankrijk te gaan. Ik heb van de zomer al mogen ervaren hoe het is om drie weken lang met je neus bovenop de koers te zitten en samen met het Tour-team dat gevoel vervolgens over te brengen op de kijker. Dat is het mooiste wat er is. En volgende zomer dus samen met Herman, die niet alleen een fijne collega is met wie ik kan lezen en schrijven, maar met wie ik ook de liefde voor de wielersport deel. Maar of het programma weer De Avondetappe gaat heten of misschien wel heel anders, weten we nog niet. Dat is een van de zaken waar hoofdredacteur Maarten Nooter, Herman en ik en onze NOS Tour-redactie nu hard over gaan nadenken.’

Herman van der Zandt en jij moeten de in 2014 met pensioen gestuurde Mart Smeets en dan vooral zijn destijds populaire Avondetappe doen vergeten?

‘Mart Smeets is onvervangbaar, uniek en een vakman pur sang. Het zou dan ook dom zijn om een talkshow op te zetten met precies dezelfde opzet als De Avondetappe. Bovendien is er een wereld van verschil tussen de wijze waarop Mart presenteert en ik dat doe. Om Mart kan je niet heen, ik opereer neutraal. Bij Mart spat het van het scherm af dat hij een uitgesproken persoonlijkheid is, terwijl ik vooral down to earth overkom. Dat heeft als bijkomend voordeel dat ik niet zoveel weerstand oproep bij de gemiddelde kijker.’

Tekst: Libben Reeskamp

