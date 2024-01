Nederlandse gewonde bij terroristische aanslagen in Jakarta

De Indonesische hoofdstad Jakarta is getroffen door meerdere terroristische aanslagen. Een Nederlandse VN-medewerker is om het leven gekomen. Dat melden betrouwbare bronnen aan NOS-correspondent Michel Maas.

Op dit moment is het nog chaos in de stad, maar de politieacties zijn gestopt. Er zijn meerdere aanslagen gepleegd, zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. Vier terroristen zijn gedood. Mogelijk zijn er nog een paar op de vlucht.

Jakarta attacks on social media: 'hell of a day' https://t.co/xL05QF8DGy pic.twitter.com/6TlENtl11F — Wall Street Journal (@WSJ) 14 januari 2016

Minstens drie zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op bij een Starbuckscafé. Ook op andere plekken in de stad zijn explosies en geweervuur gehoord.

Verder was er een aanslag op een politiebureau, zeker één agent kwam om het leven. En er zouden explosies zijn gehoord bij de Turkse en Pakistaanse ambassade.

Verenigde Naties

Vermoedelijk is er voor het Starbuckscafé gekozen, omdat het tegenover het gebouw van de Verenigde Naties ligt. "De kans is dan ook groot dat er VN-personeel binnen was", aldus Michel Maas in het NOS-journaal.

Joko Widodo, de president van Indonesië, roept op tot kalmte. Hij zegt dat het gaat om een terroristische aanslag gaat, maar dat de situatie onder controle is.

Islamitische Staat

De aanslag is nog niet opgeëist. "Maar alles wijst op IS. Dit is de aanslag waarvoor gewaarschuwd is", concludeert de NOS-correspondent.