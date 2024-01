Wat Making a Murderer niet vertelt

Nieuwe Revu sprak met mensen die bij de serie betrokken waren, met advocaten en met andere experts. Het complete achtergrondverhaal vind je in het nummer dat nu in de winkel ligt of lees je op Blendle . Hierbij alvast een van de kaders: wat vertelt Making a Murderer niet?

‘Aan wiens kant sta jij, als de onthullingen zich opstapelen?’ Die vraag wordt gesteld in de trailer van de bloedstollende Netflix-documentaire Making a Murderer. Kijkers over heel de wereld vragen zich dat nu af. Maar ook: wat vertelt de documentaire niet? De nasleep van een onvoorstelbaar true crime-verhaal met Steven Avery als protagonist.

Volgens aanklager Ken Kratz shopt Making a Murderer selectief in de feiten. Deze bewijslast is volgens hem bewust uit de documentaire gehouden.

• Naast het bloed van Avery dat werd gevonden in de auto en in de documentaire uitgebreid aan bod komt met als conclusie dat het zeer waarschijnlijk door de politie zelf is geplant, is er ook ander dna-materiaal (zweet) van Avery onder de motorkap gevonden. Hierover rept de docu niet, volgens Kratz omdat neefje Dassey verklaarde dat Avery bij het verstoppen van de auto van Halbach onder de motorkap had gekeken en daarna de batterij had verwijderd.

• Volgens medegevangenen zou Avery in zijn tijd in de gevangenis plannen hebben gemaakt om jonge vrouwen te martelen en te doden. Ze claimden ook dat Avery hen een bouwtekening had laten zien van zijn toekomstige martelkamer.

• Teresa Halbach was meerdere keren voor haar werk als fotograaf van auto’s bij Avery langs geweest en zou haar baas hebben gemeld dat liever niet nog eens te doen, omdat ze zich oncomfortabel voelde door zijn gedrag. Zo zou hij de deur eens hebben geopend met alleen een omgeslagen handdoek om. Avery zou toch specifiek om Halbach hebben gevraagd als fotografe voor de shoot voordat Halbach overleed en Avery zou Halbach hebben misleid toch te komen door een afspraak te maken namens zijn zus. Op de dag dat Halbach verdween zou Avery haar drie keer hebben gebeld, waarvan twee keer met een afgeschermd nummer. Drie weken voor de dag van Halbachs overlijden zou Avery hand- en voetboeien hebben gekocht die matchten met de beschrijving van Brendan tijdens zijn verhoren.

• Een eerdere veroordeling voor dierenmishandeling van Avery wordt zeer summier genoemd. In de docu vertelt Avery dat hij een kat door een kampvuur gooide. Wat hij niet vertelde is dat hij de kat eerst in olie dompelde en haar daarna niet over, maar in het vuur smeet.

• Brendan Dassey zou volgens zijn moeder vlekken van bleekmiddel op zijn kleding hebben gehad nadat hij de garage van Avery zou hebben schoongemaakt. Ook in het politierapport staat dat Dassey schoonmaakvlekken op zijn kleding had, waarover hij opnieuw verklaarde dat die van het schoonmaken van de garage kwamen.