Het oeverloze georeer van Sywert vraagt om één ding: kappen met non-experts in DWDD

Sywert van Lienden praatte gisteravond weer eens poep in de De Wereld Draait Door. Na het geblunder werd hij op social media direct afgeslacht. Tijd om te kappen met non-experts in de populairste tv-show van Nederland.

Een item over de recente massaverkrachtingen en het toedekken daarvan werd scherp aangesneden door Matthijs van Nieuwkerk. Aanleiding, en blijkbaar een eyeopener: de onderstaande tweet van van journalist Yoeri Albrecht. Gespreksonderwerp: politieke correctheid van politie, journalisten en andere instanties, waardoor de correlatie tussen etniciteit en verkrachtingen wordt verzwegen.

Je vraagt je langzamerhand af wat schadelijker vd samenleving is, de verkrachtingen of t toedekken door politie. #Rotherham #Keulen #Zweden — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) 12 januari 2016

Naast de twitteraar zelf en tafeldame Fidan Ekiz zat Sywert van Lienden alweer met een hard krijtje klaar om met woorden en voorbedachte vergelijkingen (ditmaal iets over een brandweerman) te strooien. Aan dezelfde tafel zat hij laatst ook te oreren over klassieke muziek. En over kunst. En politiek. En volgende week misschien wel over Louis van Gaal.

Het gesprek begon medium interessant met Albrecht, vanwege zijn tweet dus blijkbaar ook een expert. Ekiz (de enige die daar terecht zat) kwam er af en toe scherp tussen, anders had het item sowieso al nergens op geslagen. Maar toen kwam de Sywert, die 's middags vlug nog even een onderzoek had uitgeprint en de gegevens daarvan door elkaar had gehaald.

Meer dan alleen een nulletje te veel

"Eén op de twintig tot één op de dertig allochtonen zijn verdacht van zedendelicten", zei hij. Als 20.000 vluchtelingen Nederland binnen komen, dan zouden daar volgens Van Lienden 1.000 zedendelinquenten tussen zitten. Naar aanleiding van de commotie gaf Sywert op zijn blog inderdaad toe er een nulletje naast te zitten. "Met meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen in Europa doet het ertoe of er een verhoogde kans is op dit risico (potentieel zo'n vierduizend zedenverdachten extra - ik zat er in de uitzending geloof ik een 0 naast)."

Maar politicoloog Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam) merkte op dat de fout groter is dan Van Lienden toegeeft. Volgens hem klopt er niks van dat één op de twintig tot dertig migranten zedenverdachte is.

Uit de studie zou namelijk blijken dat het gaat om 1 op de 370 (Antillen), 1 op de 700 (Midden-Oosten) en 1 op de 1.000 (Turken). Van Lienden reageert in een reactie op Van der Meer: "Zoals in blog staat: grafiek 1 en 2 verwisseld. Mijn fout. Geef ik direct toe." Klasse toegegeven Sywert, op naar de volgende stap: alleen nog op komen opdraven als je écht ergens verstand van hebt.

