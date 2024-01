Bij de koffie: laatste 'State of the Union' Obama, 70 Nederlandse kinderen in IS-gebied en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Laatste 'State of the Union' van Barack Obama

Watch Obama's final State of the Union in two minutes https://t.co/FkjB7Of2hl — Wall Street Journal (@WSJ) 13 januari 2016

De Amerikaanse president Barack Obama sprak om 03.05 uur (Nederlandse tijd) het Congres toe in zijn laatste 'State of the Union'. Opmerkelijk waren zijn krachtige uitspraken over de positie van de VS op het wereldtoneel. Lees verder.

Tientallen Nederlandse kinderen in IS-gebied

Ten minste zeventig Nederlandse kinderen zijn op dit moment in gebieden in Syrië en Irak die door jihadisten worden gecontroleerd. De meeste kinderen zijn in het door Islamitische Staat uitgeroepen kalifaat. Dat staat in een AIVD-rapport over het leven bij de terreurgroep. Lees verder.

Nog steeds plofkip bij de Lidl

Lidl nept de consument met plofkip. https://t.co/0tZQkVqNmE — roos vonk (@roosvonk) 13 januari 2016

Stichting Wakker Dier is boos op supermarktketen Lidl. Die had beloofd om per 1 januari geen plofkip meer te verkopen, maar doet dat feitelijk nog steeds, aldus de dierenwelzijnsorganisatie. Lees verder.

Waarschuwingsschoten Zuid-Korea wegens Noord-Koreaanse drone

#SouthKorea fires warning shots at suspected drone near border with #NorthKorea: Media https://t.co/LLDBxVxrwy pic.twitter.com/zgxIOIpdRG — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) 13 januari 2016

Militairen van het Zuid-Koreaanse leger hebben woensdag waarschuwingsschoten afgevuurd op een drone uit Noord-Korea, nadat het object over de grens van de twee landen was gevlogen. Lees verder.