Winnaar en verliezer van de dag: LEGO (met Batman '66) vs. politiemol Mark M.

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar: LEGO (met Batman '66)

Op 12 januari 1966, precies vijftig jaar geleden, werd de klassieke Batman-serie met Adam West voor het eerst uitgezonden. Heel Amerika sprong daar vandaag bovenop met specials, fotoseries en unieke verhalen, maar de winnaar kwam toch echt uit Denemarken. LEGO presenteerde deze extreem gedetailleerde Batman special edition, waarvan er 2.500 zijn gemaakt. Briljant. Naar beneden scrollen voor meer foto's.

Verliezer van de dag: politiemol Mark M.

Politiemol Mark M. zou 824.000 euro verdiend hebben met de verkoop van politie-informatie. https://t.co/w0XHdKLlMy pic.twitter.com/FiazCULkRz — 1Limburg (@1Limburg) 12 januari 2016

De politie houdt er rekening mee dat Mark M. meer dan 800.000 euro heeft verdiend met het lekken van informatie aan criminelen. Hij haalde veel meer informatie uit het computersysteem van de politie dan tot nu toe bekend was, bleek vandaag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Den Bosch. De lul.

Zoals beloofd...

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="26045,26047,26049,26051,26053,26055"]