Bij de koffie: Buitenlanders belaagd in Keulen, The Revenant heerst Golden Globes en meer...

The Revenant grote winnaar bij Golden Globes

The Revenant heeft de Golden Globe gewonnen voor beste dramafilm. De film sleepte nog twee prijzen in de wacht: hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio werd verkozen tot beste acteur in een dramaserie en de prijs voor beste regisseur ging naar Alejandro G. Iñárritu. Lees verder.

Buitenlanders aangevallen in Keulen

In het centrum van Keulen zijn zondag bij twee afzonderlijke incidenten buitenlandse inwoners aangevallen. Daarbij raakten twee Pakistanen en een Syriër gewond, zo berichten lokale media. Twee moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Lees verder.

Koude lucht en sneeuwbuien op komst

Winterweer met kou en sneeuwbuien op komst https://t.co/49onQviD2M pic.twitter.com/5m668HSQNy — De Telegraaf (@telegraaf) 11 januari 2016

De winter doet deze week een nieuwe aanval op ons land. In tegenstelling tot vorige week, toen alleen het noordoosten in de kou terechtkwam, lijken de papieren voor deze koude-inval gunstiger. Naar verwachting zal het eind deze week en komend weekeinde in het gehele land tot vorst komen en valt er ook sneeuw.

David Bowie Overleden

De Britse popzanger David Bowie is maandag op 69-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij leed al anderhalf jaar aan de ziekte. Later meer op Nieuwe Revu.