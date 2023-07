Nieuwe Revu's Kijktip: WHAM!

Dat euvel is nu verholpen met een uitputtende Wham!-documentaire op Netflix. Slechts vier jaar duurde Whamania, maar in die tijd verkocht het duo 30 miljoen albums, maakte oversized T-shirts populair en gaf de wereld een aantal oorwurmen die ons allemaal zullen overleven. Tot verbazing van het duo zelf. ‘How can the country be in love with these two idiots?’ horen we Michael zich afvragen.

George schreef de meeste hits en was de eerste die het tieneridolenbestaan benauwend vond. Hij zocht respect en wilde een echte soulzanger worden. Daarvoor moest Andrew Ridgeley wijken. De veel bespotte sidekick komt uitgebreid aan het woord in de docu, die volzit met uniek beeldmateriaal. En Ridgeley verdient toch wel krediet. Want het was de extraverte Andrew die de verlegen Georgios Panayiotou uit zijn schulp trok en de wereld zo de late, great George Michael gaf.

Wham! is te zien op Netflix.