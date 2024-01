Bij de koffie: Noord-Korea test waterstofbom, massaprotest in Keulen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Noord-Korea test waterstofbom

North Korea chose an odd format for their announcement pic.twitter.com/PZzICMzP2B — Daniel Lin (@DLin71) 6 januari 2016

Noord-Korea zegt afgelopen nacht 'succesvol' een ondergrondse kernproef te hebben uitgevoerd met een waterstofbom nabij het kernwapentestgebied Punggye-ri. De VN-Veiligheidsraad komt vandaag bijeen voor overleg over de kernproef. Lees verder.

Vrouwen protesteren tegen aanrandingen op Oudejaarsavond

Demonstratie tegen overval en aanranding van vrouwen Keulen https://t.co/CkFTgRUCJm pic.twitter.com/F23co2bgXD — Trouw (@trouw) 6 januari 2016

In Keulen zijn vrouwen massaal de straat opgegaan om te demonstreren tegen de grootschalige aanrandingen op Oudejaarsavond. De demonstratie was via social media georganiseerd. Lees verder.

'Belgische verdachten Parijs geïdentificeerd'

Belgische onderzoekers denken dat ze de twee mannen die vanuit België een rol speelden bij de aanslagen in Parijs, bijna zeker hebben geïdentificeerd. Het gaat om terreurverdachten die onder de namen Samir Bouzid en Soufiane Kayal gebruikmaakten van een valse Belgische identiteitskaart. Lees verder.

Bluesheld Long John Hunter overleden

Long John Hunter - El Paso Rock 1961 https://t.co/0kNJEsZ3wM via @YouTube — ASH GMAN (@ashgrace51) 5 januari 2016

Long John Hunter is maandag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de familie van de bluesgitarist gisteravond laat bekend via Facebook. Lees verder.