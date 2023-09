Wilders schiet met scherp tijdens Prinsjesdagdebat

Thierry Baudet

Toen het in de Kamer de beurt aan Baudet was om zijn zegje te doen, besloot Wilders de kans aan te grijpen om wat verheldering te vragen. De FvD-leider had namelijk wat merkwaardige uitspraken gedaan over de aanslagen op de WTC-torens in New York en daar wilde Wilders het fijne van weten: 'Is het waar dat u zou hebben gezegd dat de terroristische aanslagen van 9/11 een inside job zijn?' 'Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9/11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn, zoals men zegt dat het gegaan zou zijn', antwoord Baudet. 'Met die kapers en die vliegtuigen. Dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten. Dat is extreem onwaarschijnlijk', gaat de FvD-leider verder.

Daarnaast beweerde Baudet dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. Als reactie daarop plaatste Wilders op zijn favoriete platform X een video van Baudets antwoord, waar hij aan toevoegde dat de Forum-voorman 'zelf aardig op weg naar de maan' is.

Meneer Baudet u bent zelf aardig op weg naar de maan!#algemenebeschouwingen pic.twitter.com/63bs2pnprA — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 20, 2023

Sigrid Kaag

Ook demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag ontkwam niet aan de scherpe tong van Wilders. Kaag maakte afgelopen juli bekend te stoppen als Kamerlid. De PVV-leider nam tijdens het debat van gisteren een momentje om 'afscheid' van haar te nemen. 'Persoonlijk zal ik vooral mevrouw Kaag bijzonder gaan missen', begon Wilders. Vervolgens lichtte hij toe hoe 'knap' hij het vond dat Sigrid Kaag D66 in twee jaar tijd van 24 zetels ('Waarvoor u zo'n prachtig dansje op tafel maakte') naar zes wist laten te gaan. 'Mijn oprechte complimenten', voegd de PVV-leider daaraan toe.

Frans Timmermans

Ook wat PvdA/Groen Links-lijsttrekker Frans Timmermans betreft, was Wilders luid en duidelijk. Op X schreef de lijsttrekker van de PVV dat Timmermans een 'nepsocialist' is. Dit alles heeft te maken met het wachtgeld dat de voormalig Eurocommissaris van Brussel heeft ontvangen. Wilders is vastberaden, Timmermans zal dat wachtgeld moeten laten liggen:

GroenLinks/PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans voert met wachtgeld van de EU op basis van een megasalaris van 300.000 euro campagne. Terwijl een gewone werknemer die zelf ontslag neemt niets krijgt. Nepsocialist.#algemenebeschouwingen #APB2023 #StemPVV#PVV #Wilders pic.twitter.com/urckjPoFH0 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 20, 2023

Kees van der Staaij

Voor Kees van der Staaij had Wilders een heel andere boodschap, je zou ‘m zelfs ‘lief’ kunnen noemen. De SGP-leider heeft bekendgemaakt de politiek te verlaten. Wilders: 'Ruim 25 jaar lang heeft Kees van der Staaij namens de SGP getoond een zeer kundig en ook alom gerespecteerd Kamerlid te zijn, maar vooral ook een hele sympathieke collega. Ik denk dat ik namens iedereen in deze Kamer spreek als ik zeg dat we je dadelijk enorm zullen gaan missen.’