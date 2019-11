Als dragqueen naar de gaybar

‘Welke date-activiteit vind jij nou verschrikkelijk?’ vraag ik. ‘Koffie doen,’ antwoordt N. resoluut. N. doet mee aan het online programma van EasyToys: Daten met Marith. ‘Dat is toch saai!’ verklaart hij. Ik knik instemmend, wel een beetje, ja. En N. is állesbehalve saai. Hij is een dragqueen en gaat geregeld door het leven als de hoogblonde Anastasia von Beaverhausen. Drag staat voor dressed resembling a girl. ‘Wat is eigenlijk het verschil tussen een travestiet en een dragqueen?’ vraag ik. N. legt uit dat seksueel genot bij drags geen rol speelt en bij de meeste travestieten wel. Heeft hij dus nooit seks als Anastasia von Beaverhausen? ‘Meid, ik moet er niet aan dénken.’ N. is een professional, in te huren voor al uw feesten en partijen. N. zingt, danst en organiseert bingo’s. Maar als zijn werk erop zit, trekt hij de hele zooi zo snel mogelijk uit. Want denk maar niet dat het lekker zit: twee panty’s over elkaar heen, een pruik, hoge hakken en zo’n nepkont.

Drag-make-over

Ik hoorde net dat ónze date vandaag verre van saai wordt: ik krijg een drag-make-over. Best een uitdaging, lijkt me. Normaal maakt N. vrouwen van mannen. Aan N. de taak om mij om te toveren tot ‘mannelijke vrouw’. Maar, voor hij met mij aan de slag gaat, zal hij eerst zelf transformeren tot Anastasia von Beaverhausen.

Ik volg hem naar de kleedkamer waar onze transformaties zullen plaatsvinden en maak het me gemakkelijk op een stoel. Want een drag-make-over duurt gemiddeld 2,5 uur, vertelt N. Nieuwsgierig kijk ik toe hoe hij langzaam maar zeker van knappe man verandert in een uhm, bijzonder excentrieke dame. N. hield van jongs af aan van verkleedpartijen, vertelt hij. Dus zijn familie en vrienden keken er niet vreemd van op dat hij besloot een gedeelte van zijn tijd te spenderen als vrouw.

Zijn geliefde moest wél even slikken. N. vertelt dat zijn lover – in een zeer pril stadium van hun relatie – per ongeluk op zijn hakken-, pruiken- en jurkencollectie stuitte en schrok. ‘Is dít jouw ding?’ wilde hij weten. N. liet zijn Instagram-pagina zien, vol met prachtige foto’s van Anastasia von Beaverhausen. En zei: ‘Yep, dit ben ik óók. Doe ermee wat je wil.’ N.’s prille liefde moest even wennen aan het idee, maar vindt het nu helemaal prima dat zijn vriendje een drag is. Sterker nog: tegenwoordig verkleedt ook hij zichzelf geregeld als vrouw.

Anastasia von Beaverhausen komt het toilet uitgelopen op hakken. Mijn mond valt open. Ik herken de jongen van net niet in de glamorous drag-queen die nu voor me staat. Anastasia von Beaverhausen is meer dan twee meter lang, met flinke heupen en borsten en véél make-up. ‘Zo, nu is het jouw beurt.’ Ik moet plaatsnemen op een kruk – met mijn rug naar de spiegel – en Anastasia von Beaverhausen gaat met ferme hand aan de slag. Ik ben benieuwd!

Ik draai me om en kijk in de spiegel. ‘Hóly shit!’ Een vreemde staart terug

Goed schrobben onder de douche

Stap één vind ik meteen vrij heftig. Mijn wenkbrauwen worden weggewerkt met dikke lagen Prittstift en ongeveer tien centimeter hoger opnieuw getekend. Voorzichtig informeer ik naar de staat waarin mijn wenkbrauwen zich ná deze make-over zullen bevinden. Hou ik nog haar over? Anastasia von Beaverhausen stelt me gerust. ‘Goed schrobben onder de douche en de lijm is zo weer verdwenen.’ Nadat de make-up is aangebracht krijg ik een pruik op. ‘Mag ik al kijken?’ Nog niet. Eerst moet ik de nepheupen, een panty en een zwarte jurk aantrekken.

Dan is het grote moment aangebroken. Ik draai me om en kijk in de spiegel. ‘Hóly shit!’ Een vreemde staart terug. ‘Ik lijk écht op een man in vrouwenkleding!’ roep ik verbaasd. Ik heb de kaaklijn van een kerel en ook de rest van mijn gelaatstrekken zijn hard. ‘Alleen die borsten van je, die verraden dat je een vrouw bent,’ zegt Anastasia von Beaverhausen. Verbluft blijf ik in de spiegel staren. ‘Zullen we een drankje doen in de stad?’ vraagt mijn drag-moeder. Ik knik. En aan de arm van Anastasia von Beaverhausen loop ik door de Groningse binnenstad, op weg naar een bekende gaybar. Iedereen staart ons na.