Wie denkt Sander Schimmelpenninck wel dat hij is?

De Quote-hoofdredacteur werd een van de nieuwe presentatoren van Op1 én schoffeerde Yolanthe Cabau. Wat een boef.

Waarom werd Yolanthe Cabau zonder aanleiding uitgemaakt voor een kat met het syndroom van Down?

In een podcast met zijn kameraad, X-Factor-winnaar Jaap Reesema, hebben de mannen het over de voormalige schoonheid van de half-Spaanse actrice. Reesema stipt haar rol in de korte film Turkse Chick even aan, waarbij Cabau naakt tegen een boom staat. De zanger noemt haar vroegere verschijning ‘aftrekmateriaal’, maar stelt ook dat de cosmetische ingrepen in haar gezicht ‘verbouwingen’ en ‘verminking’ zijn. Schimmelpenninck gooit nog meer olie op het vuur met de opmerking dat Cabau eruit ziet ‘als een kat met Down’. Het vriendenonderonsje tussen Reesema en Schimmelpenninck waarin de ex van Wesley Sneijder tot op het bot wordt beledigd, valt niet zo lekker in medialand. Alle showbizzrubrieken vallen eroverheen, op social media is veel walging te lezen. Reesema biedt Cabau zijn excuses aan, Schimmelpenninck niet.

Schimmelpenninck heeft het toch weleens vaker met BN’ers aan de stok?

Zeker. Hij noemde Robert Jensen op Twitter nog ‘een zwetende oliebol’ en meldde even later dat ‘het overgewicht van Jensen symbool staat voor de volgevreten kleinzielige egoïsten wiens stem hij vertegenwoordigt’. Jensen op zijn beurt bedacht een nieuwe bijnaam voor de Quote- hoofdredacteur: ‘Schimmelpenis’. Ook met Jort Kelder was er gedoe. Die adviseerde hem om niet aan de presentatieklus van Op1 te beginnen, maar stuurde de redactie een berichtje dat hij het zelf wel wilde doen.

Wat vindt Sander Schimmelpenninck van zichzelf?

Wat vinden wij van Sander Schimmelpenninck?

MIRJAM VAN DEN BROEKE ex-hoofdredacteur Quote

‘Sander is de opvolger die Quote na mij nodig had. Hij

is mediageniek en dat heeft een positieve weerslag op het blad. Hij heeft het blad wat jonger gemaakt door Quote Talks en met meer aandacht voor start-ups; ik zat wat meer in de gevestigde zakelijke orde. Toen ik de reacties op Twitter zag na zijn eerste keer Op1, dacht ik: oei. Maar op Twitter lees je zelden iets positiefs. Ik ga zeker zelf kijken wat ik van zijn presenteren vind. Dat hij ook geregeld mediaoptredens verzorgt, zal niet iedereen passend bij Quote vinden, maar Jort Kelder deed dat ook al. Ik was niet zo zichtbaar als hoofdredacteur, Sander is dat wel. Of je er meer bladen door gaat verkopen? Dat vraag ik me af. Maar zolang het er niet minder worden, zie ik het probleem niet.’

XENIA KASPER manager Yolanthe Cabau

‘Wat Schimmelpenninck en Reesema allemaal over Yolanthe beweren, zegt meer over hen dan over Yolanthe. Half Nederland en de mediawereld walgen van de uitspraken van Schimmelpenninck, maar ik zou willen dat hij nóg meer wordt aangepakt. Verder reageren Yolanthe en ik nooit op dit soort dingen.’

JAAP REESEMA beste maatje

‘Sander en ik kennen elkaar van de Vrije Jeugdkerk Kampen (VJK). We hadden een klik, waren beiden wat tegendraads, twee kleine mannetjes met een grote bek. We werden vrienden, zijn samen gaan studeren in Rotterdam en later hebben we samen een pizzazaak gehad. Ik heb hem geadviseerd om Op1 zeker te doen. Hij heeft het nooit als ambitie gehad, maar ik wist zeker dat hij het zou kunnen. Hij kan schrijven, hij kan interviewen, hij kan zijn mening goed verwoorden en hij valt op. Ik vind dat hij het goed doet. Wat het tumult rondom onze Zelfspodcast betreft: Sander heeft een sterke mening en houdt er niet van om dingen voor zich te houden om politiek correct te zijn. Dat waarderen veel mensen in hem. Tegelijk creëer je ook een hoop haters als je alles zegt wat je denkt. Sander doet dat niet voor de aandacht, wat anderen weleens schijnen te denken. Ik baal ervan dat we iemand hebben gekwetst, want daar was ik niet op uit, ik heb nooit ruzie met mensen. Het was ook niet aardig. Ik heb Yolanthe mijn excuses aangeboden. Het was grappig bedoeld, maar Sander begrijpt ook wel dat het niet op alle vlakken zo grappig was. Hij wilde niet kwetsen, zo is hij niet.’

MARK LABRAND presentator Shownieuws

‘Op de redactie-app kwam een boos berichtje binnen. Hij was verbolgen over de vroege Shownieuws-uitzending, waarin we zijn uitspraken over Yolanthe behandelden. Hij vond dat we “op basis van niets een heel domme rel hadden gecreëerd”. Als radio- en tv-maker herken ik dat je soms weleens iets roept waarvan je denkt: kan ik dit wel zeggen? Maar bij een pod-cast kan je altijd nog knippen, dus ze hadden dit kunnen voorkomen. Zeker in het geval van Yolanthe ligt het erg gevoelig, want haar uiterlijk is een veelbesproken onderwerp in de media. Ik hoop voor haar dat dit snel weer naar de achtergrond verdwijnt.’

TIM ENGELBART hoofdredacteur De Dagelijkse Standaard

‘Iemand die anderen dusdanig de maat neemt zoals Schimmelpenninck dat doet, moet niet klagen als hij zelf een keer wordt aangepakt. Hij kreeg er in Shownieuws flink van langs, maar was daar direct gepikeerd over. Toen heb ik hem onbeschoft genoemd, waar hij op zijn beurt weer over losging. Hij noemde ons “dom-rechts” en “zolderkamerdebieltjes”. Hij liet zich onlangs nog racistisch uit over columnist Zihni Özdil, die hij samen met een wit persoon “Duo Penotti” noemde. Hij deelt uit, maar moet beter leren incasseren.’