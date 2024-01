Toon ballen en neem risico

Ik ontmoette Joyce Spijker (35) tijdens het allereerste erotische feest dat ik bezocht, meer dan tien jaar geleden. We hadden direct een klik. Niet zo gek, overeenkomsten zat. We droomden beiden van het schrijverschap en onze relaties vielen in de categorie ‘buitengewoon’.

Reden genoeg om contact te houden en dat deden we, al die jaren. Joyces droom ging in vervulling, net als die van mij. Ze schreef twee thrillers en recent verscheen van haar hand Ruimte voor de Liefde. Een non-fictieboek ‘voor iedereen die liefde zoekt, koestert of ooit heeft liefgehad’. Het boek staat bol van verhalen over mensen die hun relatie net even anders aanpakken en daarmee zeer content zijn.

Dik voor elkaar

Boeken over de liefde zijn hard nodig in deze tijd, waarin we zo ontzettend snel de handdoek in de ring gooien en lovers degraderen tot exen. Joyce heeft het op het gebied van de liefde dik voor elkaar: ze is al achttien jaar gelukkig met dezelfde man. Van haar kunnen we dus wat leren!

‘Wat is jullie geheim?’ wil ik weten. ‘Dat alles bespreekbaar is,’ zegt ze. ‘Het is makkelijk om langs elkaar heen te leven. Om in je onesie op de bank te hangen met je telefoon in de hand, om niet langer je best voor elkaar te doen.’

Daar weet Joyce alles van. Maar, anders dan veel stellen, práten zij en haar geliefde over mindere periodes. En ook over hun wensen, frustraties en behoeftes. En dat werkt uitstekend. ‘Praten is voorwaarde nummer één. En wat ook helpt: elkaar ontwikkeling gunnen.’ Op elk vlak. ‘Op werkgebied uiteraard. Maar dit kan ook betekenen dat je het de ander gunt een tijd alleen op reis te gaan. Of dat je eens samen een seksfeest bezoekt, omdat de één hier nieuwsgierig naar is.’ Alleen door dingen uit te proberen, kom je erachter wat werkt, weet Joyce. ‘Dus praten, doen en aanpassen, dat houdt onze relatie stabiel en avontuurlijk tegelijk.’ Ik wil weten wat voor soort relatie Joyce heeft. Noemt ze zichzelf swinger? Ze schudt met haar hoofd. Ze houdt van een erotisch feest op z’n tijd en is niet vies van een beetje (s)experimenteren. ‘Maar ik zou mijn relatievorm eerder omschrijven als open-minded. Er is geen hokje waarin we feilloos passen.’

Durf je relatie te customizen naar je eigen wensen, daar word je het meest gelukkig van

Joyce heeft veel geleerd van alle gesprekken die ze voerde over de liefde. ‘Wat ik tof vond, was het meisje dat verliefd werd op een collega,’ vertelt ze. Ze besloot dit thuis te bespreken en haar partner om hulp te vragen. ‘Dan heb je ballen. Want het is een behoorlijk risico om aan te komen met de boodschap: ik wil jou niet kwijt, maar ik ben verliefd op een ander.’

Twee scharrels

Het heeft goed uitgepakt. Het koppel besloot dat het de hoogste tijd was de relatie en hun seksleven op te spicen. Ze gingen samen op avontuur en experimenteerden met anderen. Wat hun relatie veel goed heeft gedaan. ‘De les is dus: toon ballen en neem risico. Dat is doodeng, maar als je relatie goed zit, dan kan het ook voor veel moois zorgen.’

Joyce sprak ook een single vrouw die vooral single wil blijven. Ze wil zich niet te veel aanpassen aan een ander, dat voelt niet fijn. Ze heeft wel twee scharrels en komt zo aan haar trekken. Met de een zoekt ze de BDSM-hoek op, met de ander heeft ze een ‘vanille-verhouding’, en doet ze leuke dingen. Voor haar werkt dit perfect: ze heeft wel de lusten, niet de lasten. ‘Er is dus ruimte zat voor nuance!’

Er waren ook relatievormen waarbij Joyce eerst dacht: no way, en die ze steeds interessanter begon te vinden naarmate ze er meer over hoorde. ‘Zoals de open relatie. Ik ben momenteel happy met hoe onze verhouding ingericht is, maar het zou kunnen dat we onze relatie ooit opengooien. Dat sluit ik niet langer uit.’

Het laatste en belangrijkste dat Joyce geleerd heeft, past helemaal bij hoe ik erover denk. ‘Liefde is megapersoonlijk, iedereen doet het anders. Dus durf je relatie te customizen naar je eigen wensen, daar word je het meest gelukkig van.’