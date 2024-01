Wie denkt Imanuelle Grives wel dat zij is?

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) is echter met een karrenvracht drugs aangehouden op Tomorrow­ land. Wilde ze misschien alle festi­valgangers trakteren?

BN’ers beginnen aardig naam te maken in België als het om drugshandel gaat. Deed Grives nou een Masmeijertje?

Nou, de handel en wandel van Frank Masmeijer was toch wel van een iets andere orde. Grives moet nog een beetje groeien in de onderwereld. De actrice had als festivalganger op het Belgische Tomorrowland buitenproportioneel veel drugs bij zich: 100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine, mdma en marihuana. Wat Grives wel overeenkomstig heeft met Masmeijer, is de voorlopige opsluiting in de belabberde gevangenis van Antwerpen met overvolle cellen en gebrekkige hygiëne. Er hangt haar vijf jaar cel en een minimale geldboete van 8000 euro boven het hoofd. Het Belgische OM heeft al laten weten in de verklaring van Grives geen reden te zien voor strafvermindering.

De grote vraag is: waarom zou een bekende actrice zo’n groot risico nemen?

Naar eigen zeggen had Grives de shitload aan verdovende middelen bij zich om te oefenen voor haar rol als drugsdealer. Ze wilde zich inleven om zodoende method-acting te kunnen toepassen. Dat is een manier van acteren waarbij eigen ervaringen worden gebruikt om een karakter zo levensecht en geloofwaardig mogelijk neer te zetten. Op internetfora stikt het van de mensen die dit verhaal lariekoek vinden. Het spreekt voor haar dat ze in het verleden wel vaker extreme dingen deed ter voorbereiding op een rol. Voor haar aandeel in Alleen Maar Nette Mensen kwam ze tientallen kilo’s aan, voor Vechtershart trainde ze keihard als kickbokser en voor het programma The Homeless Experience leefde ze enkele weken op straat.

Ik kan slecht tegen ­onrecht. Ik handel als er iets gebeurt, dat zit in mijn aard

Wat moeten we weten over Imanuelle Grives?

Kwam met een Surinaamse achtergrond ter wereld in Rotterdam. Volgde de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, maar wilde liever acteren. Ontwikkelt zich de laatste jaren prima op dat gebied. Gezien de actualiteit van nu, krijgen haar eerdere rollen als extravagante crackhoer (in Carmen van het Noorden) en als de drugsgebruikende, roekeloze Dorien (in Celblok H) een komische bijklank.

Wat vindt Imanuelle Grives van zichzelf?

Voorlopig is ze wel even uit gehandeld.

Wat vinden anderen van Imanuelle Grives?

PETER R. DE VRIES misdaadverslaggever

‘Het lijkt mij niet nodig om drugs te verkopen om je voor een rol in te leven. En áls je dat dan doet, zou je het een beetje moeten inbedden. Je bent bezig met illegale, strafbare activiteiten; dan betrek je er toch een producent bij die ervan afweet? Het verhaal van Grives rammelt. Ik kan me nog voorstellen dat je denkt van: even kijken wat er gebeurt als ik een paar xtc-pillen verkoop. Maar waarom moet je dan ook nog cocaïne, ketamine, mdma en softdrugs bij je hebben? En ook nog in zulke grote hoeveelheden. Of ik denk dat Grives voor eigen baten drugs aan het verhandelen was? Het blijft speculeren, ze kan alleen maar zelf vertellen wat haar doel ermee was. Maar de verdenking dringt zich wel heel erg op dat ze dit voor eigen gewin doet. In haar woning zijn na een huiszoeking ook nog drugs aangetroffen. In deze hoeveelheden spreken we niet meer over recreatief gebruik. Of wat een dit haar carrière als actrice kan schaden? Ach, er is geen container in de Rotterdamse haven aangekomen met haar naam erop. We moeten er ook niet al te krampachtig over doen. Als ik haar was, zou ik er vrij open over doen als ze zich voor de rechtbank moet verantwoorden. Ze verblijft misschien in kringen waar het best gebruikelijk is om eens wat drugs te gebruiken. Als het verhaal niet bonter wordt dan het nu is, hoeft ze volgens mij haar werk niet te verliezen. Maar de mensen zullen het zich voorlopig wel blijven herinneren.’

INGE IPENBURG collega

‘Wat een onwaarschijnlijk stomme actie, was het eerste dat ik dacht toen ik het hoorde. Ik ben best voor een beetje method-acting, maar acteren is geen realiteit. Je hoeft niet alles écht te hebben meegemaakt om een geloofwaardige rol neer te zetten. Je zult soms toch ook gewoon je fantasie moeten gebruiken. En om nou strafbare feiten te gaan plegen ter voorbereiding op je rol, ik vind dat wel érg ver gaan. Je gaat toch ook geen moord plegen als je volgens het script iemand moet vermoorden? Toen ik Martine Hafkamp ging spelen in GTST had ze een escortbureau. Ik heb een keer een hele nacht op een escortbureau gezeten om te ervaren hoe dat ging. Maar ik ben niet zelf als escortgirl gaan werken! In Celblok H hadden we niet veel scènes samen, maar ik heb haar wel leren kennen als een hartstikke leuke meid, prima om mee te werken en gezellig om erbij te hebben. Als collega is ze fantastisch en ze is een goede actrice. Hopelijk hoeft ze niet vijf jaar de gevangenis in, want dan ontstaat er echt wel een groot gat in haar carrière. Ze zal haar lesje wel geleerd hebben; dacht ze nou echt dat ze niet zou worden betrapt? Of dat ze ermee weg zou komen als ze gepakt werd? Ze is een hartstikke slimme meid, heeft geen financiële problemen, ze is niet verslaafd; hoe heeft ze dit nou zó kunnen aanpakken? ’

BRENDA MATTHIJS communicatieadvi­seur AVROTROS

‘Rondom onze serie Keizersvrouwen die op 10 november van start gaat op NPO 3, ontstaan geen problemen nu Imanuelle Grives is opgepakt. Alle opnames zijn al gedraaid en de serie is ook al helemaal af. Ze heeft overigens maar een kleine rol in de serie, als oude vriendin van de hoofdpersoon. Of de recente ontwikkelingen rondom haar onze serie zullen schaden? Dat lijkt me niet, gezien haar bijrol. En verder ga ik er inhoudelijk niet op in. Voor haar hoop ik dat het met eensisser afloopt.’