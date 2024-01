Jordan Peterson: 'Of je in God gelooft is niet relevant, het gaat erom hoe je je gedraagt'

Hoe bevalt Amsterdam?

‘Ik hou van Amsterdam, maar het is erg druk. Ik ben hier voornamelijk bezig met journalisten te woord te staan in opdracht van mijn uitgever. ’

Er is vanuit linkse hoek een hoop commotie ontstaan door uw komst naar Nederland. Heeft u daar iets van gemerkt?

‘Ik heb meegekregen dat er tachtig mensen van de UvA een brief hebben geschreven om te klagen dat ik ben uitgenodigd om te spreken. Ik heb op mijn website inhoudelijk op de brief gereageerd. (Hij schreef: ‘Zie jullie in Amsterdam, stelletje verklikkers, lafaards en vingerwijzers!’ red.) Je weet bij universiteiten nooit precies hoe de sfeer is. Het kan gemoedelijk zijn, maar er kunnen ook protesten zijn.’

Onlangs was u te gast in een Noorse talkshow. De dame en de heer keken u verward aan toen u zei dat mannen en vrouwen verschillend zijn, dat was bijna vloeken in de kerk.

‘Het is nog veel erger. Het is een fatale fout binnen de radicale egalitaire wereldbeschouwing. Stel, je streeft gelijkheid van mogelijkheden en resultaat na. Iedereen zou voor precies hetzelfde werk hetzelfde salaris moeten krijgen, toch? Aan de andere kant wil je dat iedereen onbelemmerd zijn eigen keuzes mag maken zonder voorbehoud. Je kan dus niet beide hebben. Als je binnen een samenleving het maximale aantal keuzes kan maken zonder sociale druk, zoals in Scandinavische landen mogelijk is, maar ook hier in Nederland, wat gebeurt er dan? Uit onderzoek is juist gebleken dat door onbelemmerde vrije keuze de verschillende seksen procentueel meer trekken naar bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld vrouwen worden in Scandinavische landen twintigmaal vaker verpleegster. Mannen bijvoorbeeld twintigmaal vaker monteur. Het radicale links vindt deze uitkomst vreselijk, want in hun optiek kan dit helemaal niet – mannen en vrouwen zijn volgens hen precies gelijk.’

Dus hoe gelijkwaardiger de samenleving, hoe duidelijker de existentiële verschillen tussen mensen naar boven komen?

‘In de meest extreem gelijkwaardige samenlevingen zie je het meest duidelijk de verschillen tussen vrouwen en mannen. Juist vanwege vrijheid van keuze en gelijkheid. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die monteur of mannen die verpleger worden, maar het zijn kleine percentages. Over het algemeen zijn mannen en vrouwen veel meer hetzelfde dan verschillend, maar in het extreme zien we juist de verschillen. Daarom raakte de Noorse politica in de war, want haar aanname is dat als je iedereen gelijkwaardig behandelt, ook de uitkomsten hetzelfde zullen zijn. En dat is dus niet waar, want in het extreme, dus in de meest vrije samenlevingen, komen juist de verschillen tussen vrouwen en mannen naar boven door die vrijheid. Dan roepen mensen: pseudowetenschap! Nope. Vele onderzoeken en empirische onderzoeken. Dit is waar we altijd op uitkomen. Het is echter voor sommigen niet het resultaat waar ze op hadden gehoopt.’

U wordt door behoorlijk wat mensen gezien als een van de grotere denkers van onze tijd. Wat drijft u?

‘Wat mij drijft is het sterker maken van het individu zodat we gewapend zijn tegen totalitair tribalisme. Ik mag graag zien dat mensen volwassen, robuuste, nobele en dappere individuen worden die verantwoordelijkheid nemen. Iedere keer als het individu dat bereikt, dan keert die zich af van de hel en schuift richting de hemel. Dat is mijn motivatie.’

Gelooft u in God?

‘Ik gedraag me alsof in God geloof. Maar is dat relevant? Het gaat erom hoe je je gedraagt.’

Volgens de christelijke normen en waarden?

‘Ik weet niet waarom ik altijd een beetje ineenkrimp door die vraag. Het voelt als een valstrik. Meestal willen mensen me door die vraag in een hokje plaatsen wat voor hen het beste uitkomt.’

Ik kom in vrede. Ik vraag het omdat geloof het duivels dilemma is van de wetenschapper. God of wetenschap?

‘Het idee dat de mens is geschapen naar het beeld van God vind ik een heel krachtig idee. Misschien wel de grondslag van onze cultuur. Mijn filosofie daarover is dat we potentie kunnen omzetten in realiteit. Als er überhaupt iets goddelijks bestaat, dan is dat het menselijk bewustzijn dat ieder individu bezit. Wat is de hoogste waarde van het zelfbewustzijn? Dat is een reflectie van je eigen realiteit. Dat is goddelijk.’

