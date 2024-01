Nieuwe Revu-journalist Frank Waals schrijft boek over #MeToo in Nederland

Machtsmisbruik en intimidatie komen in alle branches en in alle lagen van de bevolking voor. Zo worden in Seks, Macht & Misbruik naast de mediabranche ook de sport- en medische wereld onder de loep genomen, en verklaren psychologen, hersenspecialisten en andere deskundigen hoe daders tot hun acties komen. Hoe zit een narcist in elkaar en waarom besluiten machtsmisbruikers hun autoriteit op de verkeerde manier in te zetten? Wat zijn de beste stappen voor slachtoffers en bedrijven die met deze ongevraagde problematiek te maken krijgen en wat zijn de valkuilen? Op al deze vragen geeft Waals, met behulp van deskundigen, een antwoord.

In Seks, Macht & Misbruik beschrijft Waals de schokkende waarheid achter #MeToo, opgetekend uit de mond van direct betrokkenen en andere insiders die eindelijk een podium krijgen. Daarnaast wordt een kijkje in de keuken gegeven bij de totstandkoming van zijn spraakmakende publicaties en omschrijft hij de sfeer rondom het gewonnen kort geding dat Kemna Casting tegen hem en Nieuwe Revu-uitgeverij Pijper Media aanspande. Ook gaat Waals in op de wijze waarop de rechter tot haar oordeel is gekomen, spreken een aantal toonaangevende artiesten zich (opnieuw) uit met nieuwe feiten en komt de lezer te weten hoe verschillende media in Nederland, zoals talkshows, achter de schermen met het nieuws zijn omgesprongen.

Seks, Macht & Misbruik verschijnt november 2018 bij Luitingh-Sijthoff.