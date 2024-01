Het Kemna Kartel: hoe het castingbureau Hilversum in de houdgreep houdt

Naast de in november door Nieuwe Revu onthulde seksuele intimidatie en machtsmisbruik hebben Kemna Casting, Job Gosschalk en alle gelieerde zusterbedrijven volgens diverse prominente bronnen uit de business ook op andere niveaus op discutabele wijze macht vergaard. Een van de ervaringsdeskundigen die al geruime tijd meeloopt in de binnenlandse en buitenlandse filmwereld is regisseur Martin Koolhoven. Hij hoopt dat de #MeToo-campagne een eerste aanzet zal zijn voor een verandering in de branche en een wijziging van het speelveld bewerkstelligt.

Koolhoven: 'Wat veel mensen niet beseffen, is dat iets als Kemna helemaal niet bestaat in het buitenland. Daarom zijn ze ook de grootste ter wereld; nergens anders gaat het eraan toe zoals in ons land. In het buitenland bestaan geen castingbureaus, maar alleen castingdirectors. In Nederland hebben ze waarschijnlijk meer dan 80 procent van de markt in handen, en daarnaast nog andere bedrijven ook. Dat hoge percentage heeft een perverse situatie voortgebracht, waarin je aan de Kemna-kant een totale onderschatting en bij de acteurs een enorme overschatting van hun positie ziet. Die twee instellingen samen maakt het tot een bizarre samenwerking tussen partijen. Het is niet voor niets dat er zoiets bestaat als anti-monopoliewetgeving. Zoveel te vertellen hebben, volgens mij is het hartstikke illegaal.'

Koolhoven vervolgt: 'Kemna weet, door alle informatie die ze vanuit verschillende hoeken vergaren, precies wie waar zit en wat doet, de rest is verwaarloosbaar. Zij kunnen tegen een producent zeggen dat een acteur of actrice niet beschikbaar is, terwijl de artiest in kwestie daar zelf nooit iets van mee krijgt. Daar gaat dan de rol van je leven die je misschien wel hartstikke graag had willen spelen, maar door agendabeheer van Kemna aan je neus voorbij gaat. Het brengt ze ook in de bijzondere positie waarin ze salarissen laag kunnen houden. Ik ken ook verhalen dat als een productiebedrijf regelmatig met een ander werkte, Job dan uitgebreid met ze ging eten en dan soms aanbood de castings voor de helft van de prijs te doen. Ja, dan maak je anderen kapot.'

Koolhoven: 'Of wat te denken van al die cursussen die Kemna aan acteurs geeft? Mensen meldden zich daar op een gegeven moment niet meer voor aan om iets te leren, maar in de hoop om meer rollen te krijgen. Een ongeloof lijk ongezond verdienmodel, als je weet dat ze toch al zo’n beetje de filter naar de Nederlandse filmwereld zijn. De spelers daarin zijn hartstikke bang. Echt niet normaal. Alles en iedereen hebben ze volledig in hun macht.'

Een aantal gerespecteerde tv-producenten zegt er last van te hebben gehad dat een select groepje elkaar voortdurend de kaart toespeelt, waardoor anderen weinig kansen kregen om zichzelf te presenteren met hun projecten. 'Een kleine groep mensen heeft zich in dit land in posities weten te manoeuvreren waardoor ze andere getalenteerde vakgenoten buitenspel plaatsen,' zeggen ze. Er bestaat een theorie van kartelvorming middels een monsterverbond tussen Kemna, NL Film en Endemol Shine om de concurrentie te slopen. Ook bij de Nederlandse Publieke Omroep kreeg Kemna, en voorheen dus ook Gosschalk, werkelijk alles voor elkaar. Laten we zeggen dat veel vingers wijzen naar een warme band tussen Kemna en één of meerdere mensen in de top van de NPO.

Beau van Erven Dorens vult aan: 'Velen zijn bevriend met Job G. of Kemna. En iedereen heeft baat bij een status quo; producenten, zenders, Kemna... Ook uit financieel oogpunt. En klokkenluiders kijken nu wel tien keer uit. Ze zullen mij nooit meer vragen voor een rol, maar dat heb ik er graag voor over. De grootste gotspe was dat interview bij RTL Late Night, waar die directeur alles bij elkaar liegt. “Nee, er is niet nog iemand die fout is bij Kemna!” “Oh ja?” had iemand moeten vragen. “Hoe weet je dat zo zeker, terwijl je het ook dertig jaar niet gezien hebt bij Job?” Het werd niet gevraagd.'

Van Erven Dorens: 'Er lagen inmiddels al drieëntwintig klachten tegen een andere castingagent bij Kemna. Het probleem zit hem, mijn inziens, in het totale gebrek aan loyaliteit binnen de acteurswereld enerzijds, en de geraffineerde manier waarop producenten en Kemna de acteurs klein houden anderzijds. Acteurs verdienen te weinig, hebben geen rechten, geen vakbond en tot overmaat van ramp worden ze (seksueel) misbruikt door tenminste drie castingagenten bij Kemna. En wat zeggen vooraanstaande Nederlandse acteurs na meer dan honderd gedocumenteerde gevallen van misbruik door Job en nog twee Kemna-collega’s binnen twee maanden? “Job is heel aardig en dit is een zaak voor de rechtbank en niet de media.” Het is een schande. Deze zaak is groter dan Weinstein.'

