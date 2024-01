Marthijn Uittenbogaard (Pedopartij) wil ook camerabeveiliging

Thierry Baudet krijgt cameratoezicht en Marthijn Uittenbogaard niet. Dat is hypocriet, volgens de voormalige voorman van ’pedopartij’ PNVD.

Het huis van Forum Voor Democratie-leider Baudet was bij nader inzien toch niet twee keer beklad; de tweede keer bleek het om schoonmaakresten van de eerste keer te gaan. Opvallend dat iemand die met de bezem door Den Haag wil gaan niet weet hoe schoonmaakmiddel ruikt – er zal dus wel geen lavendel in hebben gezeten.

Anyway, Baudet kreeg daags na die ene vernieling camera’s op zijn woning gericht, en dat wil Uittenbogaard ook. In de nacht van 19 op 20 augustus kladden vandalen de teksten ‘pedo’ op een raam en ‘pedo huis’ op de voordeur. Nog geen week later stonden diezelfde teksten er wéér op, en in de tussentijd kreeg Uittenbogaard bakstenen tegen de voorruit. Tevergeefs, want er zitten platen van polycarbonaat voor het raam.

‘Ik heb verschillende keren om camerabeveiliging gevraagd, maar heb het nooit gekregen,’ schrijft de voorvechter van pedofilie en kinderseksualiteit – die na het opheffen van zijn PVND overigens geen politicus, laat staan volksvertegenwoordiger is – op zijn website. ‘Ik heb inmiddels vele duizenden euro’s uitgegeven om mijn huis te beschermen. Nederland is geen rechtsstaat. Het idee dat iedereen dezelfde rechten heeft is een leugen.’