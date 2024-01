Ron Brandsteder: 'Rick heeft mijn uitstraling en bravoure'

PROFIEL — Hij is nog steeds in het nieuws vanwege knokpartijen met een flinke slok op. Naast zijn drukbezette leven vol aangiftes, rechtszaken en veroordelingen schijnt Rick Brandsteder (33) ook presentator te zijn.

Fotografie ANP

Heeft die Brandsteder zijn handjes nou alweer laten wapperen?Het betreft nu geen nieuwe zaak, maar die van januari 2016. Brandsteder zou iemand vol op zijn bakkes hebben gepoft nadat diegene hem verbaal uit de tent had gelokt. De aanleiding was de presentator zelf, die – naar eigen zeggen per ongeluk – had voorgedrongen bij het plassen. Brandsteder heeft er spijt van: ‘Negen van de tien keer loop ik ervoor weg.’

Is dat een geloofwaardig percentage?Totaal niet. De vechtjas is al driemaal eerder betrokken geweest bij dit soort wissewasjes. Zo raakte hij in 2007 met zijn broertje Robert slaags in een Amsterdamse snackbar. In mei 2008 werd er geknokt bij De Toppers omdat Brandsteder daar aan de billen van een weduwe stond te frunniken. Een stevig robbertje werd er in 2011 gevochten toen de broers Brandsteder in een matpartij met meerdere kroeggangers verzeild raakten. Het schijnt dat de RTL5-presentator met vier vrienden stond in te hakken op drie jongens die al op de grond lagen.

Lijkt Rick op zijn vader Ron?Best wel. Bij alle vier keer dat Rick werd gearresteerd of veroordeeld, was er drank in het spel. Soms véél. Senior had daar in zijn hoogtijdagen ook wel moeite mee. Die reed zijn Jaguar na een kerstborrel de Vecht in en reed het jaar daarna met anderhalf keer te veel alcohol in zijn bloed door na het veroorzaken van een aanrijding. Een aardje naar zijn vaartje, dus.

???????Wat moeten we weten over Rick Brandsteder?Wordt door zijn drankvechtpartijen gezien als raddraaier, maar verbeterde zijn imago door zijn deelname aan Expeditie Robinson in 2014. Presenteert nu onder andere Wie Is de Sjaak? op RTL5, maar kan er slecht tegen als hij zelf de Sjaak is. Voor de mishandeling van vorig jaar wil het OM hem 4 weken de cel in, waarvan 2 weken voorwaardelijk. Uitspraak 18 juli.

Wat vindt Brandsteder van zichzelf?‘Veel mensen vinden mij sinds Expeditie Robinson een topgozer. Maar ik ben altijd al een topgozer geweest.’

Wat vinden wij van Rick Brandsteder?Op het onbewoonde eiland was hij geen branieschopper, maar daar was dan ook louter kokosmelk te drinken.

Wat vinden anderen van Rick Brandsteder?

Ron Brandsteder - vader

‘Bij de nieuwe manier van televisiemaken horen nieuwe wetten en dat zijn niet meer mijn wetten. Er is een nieuwe generatie opgestaan, mijn zoon Rick hoort daarbij. En hij heeft wat problemen. Bijvoorbeeld met programma’s die hij moet doen, maar waar hij eigenlijk niet achter staat. Hij zit nu bij RTL5, een zender die zich op een bepaald publiek richt en op een bepaalde manier zich moet manifesteren. Dat hou je als presentator niet tegen. Een avond voor de opnames krijgt hij de teksten doorgemaild die hij moet voorlezen. Ik kan daar niet bij. Rick heeft wel mijn uitstraling van vroeger en mijn bravoure. Natuurlijk volg ik alles wat hij doet op tv.’

