Michiel Vos: 'In Amerika wordt niet gepolderd. Just do it!'

Het leven van journalist Michiel Vos (46) heeft veel weg van een jongensdroom. Genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger, woonachtig in Upper Manhattan, werkzaam als documentairemaker en Amerikacorrespondent. En met toegang tot een exclusief netwerk van Hollywood tot Washington, dankzij zijn schoonfamilie. Nederland boeit Vos steeds minder, al komt hij regelmatig even aanvliegen voor het geven van lezingen. ‘Dankzij The Donald ben ik een frequent flyer geworden.’

Fotografie ANP

Is de persoon Michiel Vos in Amerika veranderd?

‘Ik vermoed van wel. Als ik niet naar de VS was gee?migreerd, dan was ik vermoedelijk wat introverter geweest dan dat ik nu ben. En misschien iets minder druk. Komt ook omdat Amerika bij uitstek het land van trial and error is. Het is niet erg om op je bek te gaan, als je maar je succes blijft najagen.’

Een wereld van verschil met Nederland?

‘In Nederland weet men ook wel van aanpakken, maar zodra er een goed plan op tafel komt, wordt er eerst lang vergaderd, gepolderd en voortdurend voorzichtig gepositioneerd. In de VS gaat men gewoon vol aan de bak. Niet lullen, maar poetsen. Just do it!’

Lees het hele interview met Michiel Vos op Blendle.