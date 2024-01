Hoe is het nu met Willem Bol?

Met zijn dikke bril en bolle toet werd Willem Bol (64) eind jaren 80 een beroemdheid in ons land. Nu zit hij door ziekte en geldgebrek volledig aan de grond.

Fotografie ANP

Op de vraag hoe het nu is met Willem Bol kunnen we eigenlijk een kort en krachtig antwoord formuleren: ronduit belabberd. De man die we in 1989 zo glorieus tweede zagen worden in de talentenjacht Showmasters van Sandra Reemer, is door ziekte en vermeende fraude in het donkerste deel van de goot beland. Dat staat in schril contrast met zijn vroegere functie als bankier, toen Bol een rijk en succesvol leven leidde. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Nadat Willem Bol eind jaren 80 door miljoenen kijkers in de armen was gesloten en de NCRV hem het praatprogramma Bol Is de Naam liet presenteren, verscheen hij nog in enkele andere, kleinere programma’s. Hierna werd zijn contract beëindigd, maar Bol bleef achter de schermen in de omroepwereld werken. Als producent ontwikkelde hij verschillende televisieprogramma’s, waarbij hij zijn kennis van het bankwezen graag inzette. Dat juist geldproblemen de voormalig bankier later zouden nekken, klinkt even triest als frappant.

De ellende zette zich in toen Bol in 2009 volledig werd afgekeurd vanwege een rughernia. De ziekte van Parkinson en andere gezondheidsklachten maakten van de gewezen showmaster een man die niet veel meer kan. Zijn verzekeraar stuurde echter een privédetective op hem af, die constateerde hoe Bol een tasje boodschappen voor zijn vrouw droeg. Het gevolg: de maatschappij stopte per direct de uitbetaling en eiste een uitgekeerd bedrag van 400.000 euro terug. Bol heeft geen inkomsten meer, kan niet werken, is ernstig ziek en niet verzekerd tegen ziektekosten. Hij moest noodgedwongen zijn huis verkopen en met zijn gezin wegens geldgebrek enige tijd in zijn auto slapen. Momenteel strijdt hij nog steeds tegen de botte sancties van de verzekeraar.

CV

Willem Bol dankte zijn bekendheid net als Rolf Wouters en Jochem van Gelder aan de tv-zoektocht Showmasters van Sandra Reemer. Bol werd in 1989 tweede en kreeg een contract bij de NCRV. In zijn talkshow Bol Is de Naam vond hij zijn dragende rol niet fijn. Daarom ging hij de spelletjes Maak Dat de Kat Wijs en De Waddenshow presenteren, maar het was het allemaal net niet. Bol verdween in de jaren 90 van het scherm.