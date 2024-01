Win: Boek Elvis - Een Eenzaam Leven van Ray Connolly

Elvis Presley was een fenomeen. Niet eerder had de wereld zoiets meegemaakt: een jongen met een gitaar, wiens portret in bijna elke tienerkamer kwam te hangen. Hij was een en al charme en sexappeal, weergaloos op het podium en zeer getalenteerd in de studio. Met zijn uitzonderlijke succes had hij zich vrij moeten voelen om te doen waar hij zelf zin in had. Maar hij was niet vrij. Opgezadeld met een levenslange onzekerheid en overgeleverd aan de intriges en grillen van zijn manager Colonel Tom Parker, wist hij zijn echte dromen nooit te realiseren. Hij wou een serieuze filmacteur worden en een wereldwijde tournee opzetten, maar het kwam allemaal niet van de grond. Elvis Presley verkocht honderden miljoenen platen, had meer hits dan welke zanger dan ook, maar hij zat gevangen in zijn eigen zwakheden en de eenzaamheid van de roem.

