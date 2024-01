Biograaf: luiheid was een statement voor Luc De Vos (Gorki)

In een net verschenen biografie beschrijft Leon Verdonschot het leven van de in 2015 plots overleden Luc De Vos, als zanger van Gorki de volksheld van Vlaanderen en met Mia de schrijver van het alternatieve volkslied van België. Een exclusieve passage uit VOS, over zijn jeugdjaren in het dorpje Wippelgem en het allerprilste begin van zijn muzikale loopbaan.

Fotografie Geert Bonne

Luc had meerdere fascinaties. Hippies, bijvoorbeeld. Luc was als 7-jarige weleens met zijn moeder met de bus naar Gent gegaan om daar met eigen ogen te zien dat daar, net als op de Dam in Amsterdam, inmiddels ook hippies zaten. Zijn moeder vond ze afstotelijk, in hun afkeer van netheid, arbeidsethos, godvruchtigheid en eigenlijk gewoonweg a?lles waar ze belang aan hechtte. Maar Luc zei toen al dat hij later een hippie wilde worden.

Nicole: ‘Hij wilde ook een jeansbroek, maar dat mocht niet van moeder. Ze zei altijd dat haar kinderen netjes moesten zijn. Met dat flowerpower en zo kon mijn moeder niet omgaan, al werd ze wel steeds flexibeler. Maar Luc wilde nou eenmaal altijd zijn goesting doen.’

Waar Luc ook graag rondhing samen met Wim, hele weekends en vakanties lang, was, behalve op hun kamers, ook in de ouwemannencafe?s vol dronkenlappen. Die mannen hadden iets belangrijks gemeen met hippies: ze deden de hele dag niks. Daar hield Luc van. Luiheid was meer dan een deugd, het was een statement.

