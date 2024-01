Recensie | 5 sterren voor de film Get Out van comedian Jordan Peele

Get Out ? Het briljante debuut van comedian Jordan Peele grijpt je bij de strot en laat pas op het allerlaatst los.

Stop hier eigenlijk maar al met lezen, want hoe minder je van tevoren weet over Get Out, hoe beter de geniale thriller van Jordan Peele binnenkomt. Toch verder? Oké, maar nu dus geen spoilers, uiteraard.

Het verhaal over de zwarte fotograaf Chris en zijn blanke vriendin Rose begint tamelijk onschuldig. Na een relatie van een half jaar gaat hij voor het eerst haar ouders ontmoeten, die geen idee hebben dat hij zwart is. ‘Altijd foute boel met die blanken,’ blijft Chris’ paranoïde vriend Rod herhalen, maar Rose verzekert dat er niets aan de hand is, want pa en ma zijn grote Obamafans en zo ruimdenkend als wat.

Het is een slimme opzet van Peele, die als de helft van het komische duo Peele & Key al eerder succesvol de draak stak met racisme en vooroordelen. Als kijker zoek je net als Chris de hele tijd naar beren op de weg en gevaar achter elke bocht in het verhaal. Zien we overal spoken of is er echt iets lugubers aan de hand op het landgoed van de ouders van Rose? Het blijft gissen tot de krankzinnige slotakte, als deze loeispannende thriller helemaal losgaat. Kijk vooral geen trailer, lees verder geen recensies en gaat dat zien!