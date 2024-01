Nu in Nieuwe Revu (nr. 13, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel: een extra dik nummer incl een autospecial van 23 pagina’s! Het coververhaal van deze week:

Gegijzeld in Peru - De Nederlander Robert Lie zat 7 jaar in een gevangenis in Peru voor poging tot drugssmokkel. Nu mag hij, net als veel andere Nederlandse ex-gedetineerden, het land niet meer uit. (reportage)

Autospecial:

- Vrijheid, protest & gevaar: spinnen met BMW’s in Soweto (reportage)- Te koop: de zeldzame autoverzameling van Ajo Fliervoet (reportage)- Op bezoek bij Cupra, het performancelabel van Seat (reportage)- Backstage met Max Verstappen bij de Red Bull F1 Racing Factory (fotorepo)

Verder in editie 13 van Nieuwe Revu:

- Amerika-correspondent Erik Mouthaan: ‘Ik sluit niet uit dat Trump vroegtijdig uit zijn ambt zal worden gezet’ (groot interview)- Ayahuasca: op zoek naar je ware ik met drugs uit de Amazone (reportage)- Bloed, zweet & tranen: Ryan Claus deed auditie bij de opleiding tot volkszanger (reportage)- Neerlands Hoop: Jim Taihuttu van Yellow Claw (interview)- Wie denkt Theo Hiddema wel dat hij is? (portret)- Jonathan Ursem: ‘KNVB, laat het volk de opstelling van Oranje maken!’ (column)- Özcan Akyol: ‘De realiteit: Oranje moet zich tegenwoordig spiegelen aan landen als IJsland’ (column)- Jerry Hormone: ‘Zodra ik Thierry Baudet zie of hoor krijg ik kramp in m’n perineum' (column)- Herman Brusselmans: ‘Serge Gainsbourg stonk en had griezelige flaporen aan z’n rotkop hangen’ (column)- Marith Iedema: ‘Tijdens swingseks ga je niet urenlang tongen, strelen en napraten met een sigaret in elkaars armen’ (column)- Leon Verdonschot: ‘De laatste tempels van ondernemende nuchterheid: het plaatselijke Hema-filiaal’ (column)- Maxim Hartman: ‘Ik begrijp niet dat al die PVV’ers niet heel erg tegen trekvogels zijn’ (column)