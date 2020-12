Willem Engel gearresteerd

De burgemeester van Hilversum had de demonstratie Stop De Lockdown gisteren verboden uit vrees dat de Viruswaarheid-aanhangers zich niet aan de coronamaatregelen (mondkapjes, anderhalve meter, je kent ze wel) zouden houden. Toen dat inderdaad zo bleek, en de sfeer grimmiger werd nadat de demonstranten weigerden te vertrekken, greep de politie in. Naast Willem Engel zijn vandaag nog negen mensen aangehouden.

Zo, en dan nu een schaamteloos stukje zelfpromotie. In ons extra dikke Kerstnummer (nu te koop uw dichtstbijzijnde essentiële winkel, en ook hier) hebben wij namelijk een uitgebreid interview met Willem Engel. Waarin hij, zoals hij heel 2020 heeft gedaan, geen blad voor de mond neemt.

Over het coronabeleid: ‘Dat dit nu al negen maanden gebeurt, kan niet anders worden omschreven dan als een regelrechte machtsgreep.’ Over toekomstverwachtingen: ‘Er komt nog wel een soort Neurenberg-tribunaal waarbij duizenden mensen zullen moeten voorkomen, dat weet ik zeker. Denk aan Bill Gates, Marion Koopmans, dat soort types.’ En over de farmaceutische industrie: ‘Het prikje dat we straks krijgen, is geen vaccin.’

