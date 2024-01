The Lego Batman Movie

Opvolger van de succesvolle Lego Movie focust ditmaal op Batman in de slag met al zijn bekende tegenstanders. Druk, over the top en zó bomvol (niet altijd geslaagde) grappen dat je er zo een paar mist als je even niet oplet.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=h6DOpfJzmo0[/embed]