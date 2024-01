Reizen met Revu: Bangkok, Paramaribo en Bagdad

Nieuwe Revu ging op reis, en kwam terug met een 16 pagina’s tellende reisspecial, die u midden in dit extra dikke nummer - nummer 4 van 2017 - vindt.

Robert Alting reide af naar Paramaribo, en trof een land in crisis. Hij sprak met een aantal inwoners over de stand van het land. De gewone man moet de prijs betalen voor het financiële wanbeleid en corruptie van de regering-Bouterse. ‘Suriname is als een kaartenhuis in elkaar gestort,’ zegt een teleurgestelde Surinamer, in het artikel op pagina 42 en verder.

In Bangkok ging Ate Hoekstra op zoek naar wapens. Want in het land van de glimlach hebben maffiabazen en corrupte politieagenten een grote invloed op het dagelijks leven; afrekeningen en schietpartijen zijn aan de orde van de dag. Vanaf pagina 50 leest u hoe u een wapen kunt scoren op vakantie in Thailand, mocht u er één nodig hebben.

Sven Gerrets kreeg van locals tips waar je moet zijn als je 48 uur in Bagdad bent. Hoewel het toerisme er behoorlijk op z’n gat ligt, kan je gewoon naar de hoofdstad van Irak vliegen voor een city trip – op pagina 56 leest u welk park, club, museum en andere bezienswaardigheden beslist de moeite waard zijn.

Wie ook op reis ging, was kitesurfer Ruben Lenten. Het beginpunt van zijn epische surftocht langs IJsland, Nederland en Ierland was een ziekenhuis, waar hij vocht tegen kanker. Hij won de strijd van de ziekte, ging aan zijn kite hangen, en de wind deed de rest. Dankzij zijn fotograaf zijn er mooie plaatjes van, zie de fotoreportage op pagina 57 en verder.