Hoe is het nu met... Harry Slinger?

Voor zijn opvallende rode petje heeft Harry Slinger een speciaal adresje. Als we de zanger van Drukwerk opzoeken, horen we het verhaal achter dat petje én wat hem momenteel bezighoudt.

Sinds we Harry Slinger (67) kennen, draagt hij dat malle rode petmutsje. Het is zijn handelsmerk geworden en het heeft een duidelijk voordeel in zijn privéleven: ‘Als ik het afzet, word ik wat minder snel herkend. Zolang ik mijn mond maar hou,’ vertelt Slinger ons. Samen blikken we terug op zijn loopbaan, en Slinger vertelt wat hij momenteel doet.

Maar eerst dat petje. Wat bijna niemand weet, is dat zijn vrouw Marijke hiervoor de basis legde. ‘Kun je niet eens wat vrolijkers op je kop zetten?’ vroeg zijn vrouw toen Drukwerk in 1978 werd opgericht. Slinger: ‘Ik droeg vaak een zwart schipperspetje, omdat ik op een boot woonde. In De Bijenkorf zag ik op de damesafdeling van die rooie rolpetjes. Ik vond dat wel wat. Ik laat ze speciaal maken bij Veijers in Staphorst, de enige breifabriek van Nederland. Ik heb er veel nodig, want na af loop van een optreden zeil ik ze de zaal in.’

Optreden? Ja, Slinger zingt nog steeds. Drukwerk is met zoon Bram Slinger op toetsen nieuw leven ingeblazen. Het publiek krijgt maar geen genoeg van evergreens als Je Loog Tegen Mij, Marianneke en Schijn ’n Lichie op Mij, begin jaren tachtig knoeperds van hits. Slinger is ambassadeur van Amsterdam en verzorgt per salonboot Slinger-Tochten door Amsterdam. De prettig gestoorde Mokumer vertelt en zingt; het is theater op het water. Er is zelfs een boot naar hem vernoemd. ‘Ik dacht dat je daar dood voor moest zijn,’ grapt Slinger. Na ons bezoek weten we het zeker: Harry is nog steeds verslingerd aan zingen.

CV

In 1978 was Harry Slinger een van de oprichters van Drukwerk. De samenstelling van de band wisselde, maar het succes in de jaren 80 was constant. In 1990 besluit de band te stoppen. Slinger gaat solo, maar herstart Drukwerk in 2013. Hij doet momenteel vooral wat hij leuk vindt: optreden met de band, maar ook theater. Begin 2015 speelde hij met zijn dochter Suzan Slinger in het muzikale toneelstuk Hadjememaar.