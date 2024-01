Groot interview met Sierd de Vos

Voetbalcommentator en kenner van het Spaanse voetbal Sierd de Vos (57) wordt weleens beschimpt, maar nog vaker bejubeld vanwege zijn bloemrijke taalgebruik en amusante anekdotes. Zijn nieuwe biografie El Sierd bulkt ervan. 'Het Spaanse voetbal heeft bijna alles aan Johan Cruijff te danken.’

Tekst Libben Reeskamp // Fotografie Corné van der Stelt

In het boek laat je er geen misverstand over bestaan: je had een jongensdroom en dat was sportjournalist worden. Wanneer wist je dat zeker?‘Rond mijn zestiende. Ik maakte toen vol toewijding sportreportages voor de ziekenomroep in Apeldoorn. Ik heb het geluk gehad dat ik destijds als beginnende sportjournalist soms een factor van belang kon zijn. Toen kon je redelijk ongestoord je gang gaan en kon een ziekenhuisomroep een soort NOS Langs de Lijn-achtig radioprogramma verzorgen, omdat er een aardig budget was voor lokale medewerkers en lijnverbindingen. Zokon ik als jongetje mooie quotes halen van spelers en trainers in de kleedkamer na afloop van PEC Zwolle-Ajax of Go Ahead Eagles-PSV. Om vervolgens die quotes onder de aandacht te brengen bij Felix Meurders van Langs de Lijn.’

Die journalistieke geldingsdrang zat er dus al vroeg in. Maar waarom wilde je per se spórtjournalist worden?‘Gewoon omdat ik het direct leuk vond. Vanaf mijn tiende was ik bezig met taperecorders en ging ik de buurt in als radioverslaggevertje. En wat is er nou mooier als je als jongetje, dat gek is van sport en vooral voetbal, de gelegenheid krijgt om sporthelden van dichtbij mee te maken? Ik heb als tiener Johan Cruijff in de kleedkamer mogen interviewen. Zo’n moment vergeet je nooit meer. Wat is daar verder zo gek aan? Veel jongens van die leeftijd hebben nu eenmaal een warme interesse voor sport. Mijn zoontje van elf heeft het ook altijd over Messi en nooit over Mark Rutte.’

