Volop diepte en venijn in de nieuwe plaat van Falco Benz

Het is in de dancehoek zeker niet vanzelfsprekend dat artiesten albums maken. Een track of, doe eens gek, een lp droppen en het resultaat is optimaal.???????

Dat geldt ook voor Falco Benz, maar gelukkig heeft hij zich toch aan een lp gewaagd. De Utrechter maakte naam met Knobsticker, met spots op veel belangrijke festivals, en even geleden met een heus hitje: het heerlijk catchy Hat Tricks.

Dat een soortgelijk nummer niet op Confiturisme staat is geen probleem; de frisse synth­plaat is een volwaardige trip geworden. Falco Benz brengt een ongedwongen vrijdagmiddagsfeer waarvoor hij op de deuren van Todd Terje en Metronomy klopt.

Bij een nummer als La Féline Mescaline is het niet alleen vanwege de Franse naam en zang dat Air opdoemt. Maar ook in het dromerige werk zit spanning. De plaat duikt evengoed de nacht in met energie, diepte en venijn. Het is niet alleen een album, het is een set waarin de liefde voor het liedje en de melodieuze synthhook voorop staat.

Net als zijn landgenoten van Weval is Benz zo’n artiest die binnen en buiten de dance liefhebbers trekt. Dat de aanhang met Confiturisme moge groeien. Hashtag voltreffer. Kaart

Norbert Pek ????