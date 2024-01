Winnaar en verliezer van de dag: Take That vs. Mark Rutte

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Take That

Fan biedt 1,3 miljoen euro voor privéconcert Take That: https://t.co/cWJhWeg9n3 — NU.nl Muziek (@NU_Muziek) November 17, 2016

Een fan van de Britse Boyband Take That heeft 1,3 miljoen euro over voor een privéconcert van 45 minuutjes. Het grote bedrag komt niet terecht bij de zangers, maar is voor de liefdadigheidsorganisatie Children In Need.

"Children In Need ligt ons aan het hart", aldus Gary Barlow. Wat ons betreft zijn de mannen van Take That hiermee terechte winnaars.

Verliezer van de dag: Mark Rutte

Minister-president Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD, komt niet voor op het lijstje met gesproken wereldleiders van Trump. Zo belangrijk is die vent dus niet.