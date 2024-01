Stijf van de zenuwen

Voor een reeks nieuwe seksfilms zoekt Kim Holland een paar hitsige heren die een loopbaan in de porno ambiëren. Nieuwe Revu is er exclusief bij om in een Dordtse saunaclub te zien hoe zo’n casting in z’n werk gaat. ‘Mannen die zeggen dat ze geen porno kijken, die liegen gewoon. Als ik er wat geld aan verdien, is dat mooi meegenomen, maar ik doe het voor de leuk.’

Tekst Andries de Jong // Fotografie Gerard Wessel

Vanaf de uitstekend verlichte rondweg om Dordrecht gebiedt de navigatie overtuigend om linksaf te slaan, een donker industrieterrein op. Na twee keer rechts weten we het zeker: we zijn verkeerd gereden. Bij die dichte fabriekspoort maar even keren. Maar daar aangekomen blijkt het doodlopende weggetje toch nog een vertakking te hebben tussen hoge duistere bomen: Villa Weizigt doemt op. Een uiterst discrete plek, bijna onvindbaar, behalve voor de TomTom. Niemand ziet je auto staan.

‘Ik heb ook een normaal leven, ik probeer die twee werelden van elkaar te scheiden. Lastig, want Meiden van Holland is in vier miljoen huishoudens te ontvangen’

Rode spots geven de buitenmuren een heerlijk hoerige look. We staan voor een omstreden bordeel, dat in 2009 door de gemeente werd gesloten op basis van de wet Bibob: de uitbater van destijds zou banden hebben gehad met Willem Holleeder. Er zou drugs worden verhandeld en er zou seks met minderjarige meisjes hebben plaatsgevonden. De nieuwe eigenaresse maakte dit jaar een doorstart; de club is fraai verbouwd en sinds kort weer open. Kim Holland komt er graag filmen. En casten.