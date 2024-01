RTL neemt maatregelen na felle kritiek 'Oh Oh Daar Gaan We Weer'

RTL heeft geluisterd naar de kritiek op de drankconsumptie in het nieuwe televisieprogramma Oh Oh Daar Gaan We Weer en is overgegaan tot censuur.

Vorige week las je op revu.nl dat STIVA – de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie – stevige kritiek uitte op het nieuwe RTL 5-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer. STIVA schreef: ”Overheid, gezondheidsprofessionals en bedrijfsleven werken er keihard aan om overmatig drinken tegen te gaan. Dat is de afgelopen jaren gelukkig succesvol geweest. De beeldvorming door RTL in programma’s als Oh Oh Daar Gaan We Weer kan contraproductief werken op deze gunstige ontwikkeling.” Ook andere instanties, zoals Trimbos, keurden de drankconsumptie in de show af.

wil iemand me alsjeblieft tegenhouden de volgende keer dat ik het idee heb om 'oh oh daar gaan we weer' te kijken? — Teske ?? (@teskedeschepper) November 13, 2016

Opgetogen

RTL, dat naar eigen zeggen ook geschrokken was van sommige fragmenten, heeft geluisterd en het programma enigszins aangepast. Sommige scènes zijn uit het restant van de realityserie geknipt. Er was geen plaats meer voor extreem drankgebruik, maar RTL zegt in een verklaring wel het ''uitgesproken karakter'' van de show gespaard te hebben. STIVA reageert opgetogen.

Hoofdingrediënten

In Oh Oh Daar Gaan We Weer viert een groepje Haagse jongeren vakantie op Mallorca. Hoofdingrediënten: zon, zee, strand, seks en heel veel drank.