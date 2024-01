Alcoholbranche helemaal klaar met 'Oh Oh Daar Gaan We Weer'

STIVA - de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie - ziet het RTL 5-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer liever direct van de beeldbuis verdwijnen.

Ja, er is - jaren na het succes van Oh Oh Cherso en Oh Oh Tirol - weer een groepje Haagse jongeren op kosten van RTL op vakantie gegaan. Dit keer maken de Hagenezen het Spaanse eiland Mallorca onveilig. Gisteravond werd de eerste aflevering uitgezonden. Synopsis: zon, zee, strand, seks en heel veel drank. En vooral dat laatste schiet STIVA - de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie - compleet in het verkeerde keelgat.

In een persverklaring schrijft STIVA: ''Overheid, gezondheidsprofessionals en bedrijfsleven werken er keihard aan om overmatig drinken tegen te gaan. Dat is de afgelopen jaren gelukkig succesvol geweest. Zo is het bingedrinken onder jongeren van 12 t/m 16 jaar gehalveerd in vergelijking met ruim tien jaar geleden. Ook volwassenen drinken minder excessief. De beeldvorming door RTL in programma’s als ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ kan contraproductief werken op deze gunstige ontwikkeling.''

De stichting heeft een brief gestuurd aan de directie van RTL, met daarin een uitnodiging voor een gesprek.