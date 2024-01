Maarten van der Weijden lijstduwer VVD

Maarten van der Weijden heeft zijn nieuwe politieke rol op Twitter wereldkundig gemaakt.

Niet in de Kamer, wel in het land, zo heeft de zwemheld aangegeven. De Olympisch kampioen zal onderdeel uitmaken van de campagnekaravaan voor de Tweede Kamer-verkiezingen, aanstaande maart. Verkiesbaar voor een zetel is hij dus niet.

Yes! Ik mag het eindelijk zeggen! Wat leuk! Ik ga mij als lijstduwer inzetten voor de VVD! Niet in de Kamer, wel in het land! #dankbaar https://t.co/wGiQfEHUOb ┬Ś Maarten vd Weijden (@mvdweijden) November 11, 2016

En dat oogst kritiek. Parlementair verslaggever Frits Wester stelt op de website van RTL Nieuws dat bekende Nederlanders maar op een andere manier politieke partijen moeten steunen. Hij spreekt van het 'compleet voor de gek houden' van kiezers. Ook VVD-coryfee is verbouwereerd. Hij staat niet op de lijst voor maart.

Eerder deze maand sprak Nieuwe Revu uitgebreid met Maarten van der Weijden. Ons interview lees met hem lees je op Blendle. Op onze website vind je daarnaast al een kort voorstukje.